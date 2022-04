I segni zodiacali più imbranati: ecco i primi tre in classifica

Alcuni segni zodiacali hanno caratteristiche particolari e si distinguono rispetto ad altri. Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più imbranati

Ci sono persone che sembrano particolarmente goffe, qualsiasi cosa facciano. Si tratta di quelle persone imbranate, che a volte possono anche strappare un sorriso, soprattutto nelle situazioni più imbarazzanti. Da cosa può dipendere questo comportamento? È sicuramente una questione di carattere o di abitudini ma può dipendere anche dal segno zodiacale di appartenenza.

Alcuni segni dello zodiaco, infatti, sono più imbranati rispetto ad altri. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi. Ecco la classifica dei segni zodiacali più imbranati. Scopri se ci sei anche tu! Una piccola precisazione: bisogna prendere con il giusto peso questa classifica, è soltanto un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori attraverso i segni zodiacali.

I segni zodiacali più imbranati: i primi tre in classifica

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha spesso la testa tra le nuvole. L’Acquario è un gran sognatore ed è spesso distratto. Quando il livello dell’attenzione cala, è inevitabile che possa succedere qualcosa di strano. Ecco perché l’Acquario va obbligatoriamente inserito nella classifica dei segni più imbranati dello zodiaco.

Gemelli: il secondo posto della classifica è occupato dal segno dei Gemelli. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco vive in un mondo tutto suo e spesso si perde in un bicchiere d’acqua. Questo segno non riesce sempre a fare una buona impressione e risulta molto imbranato, almeno in un primo momento. Quando riesce ad avere la situazione sotto controllo, il segno dei Gemelli è capace di superare qualsiasi difficoltà.

Vergine: il primato va al segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno è un vero perfezionista e non è per niente facile avere a che fare con lui. Una persona appartenente a questo segno impone le proprie regole a sé stessa e agli altri, dimostrando poca flessibilità in alcune occasioni. Quando è costretto ad uscire fuori dalla sua comfort zone, risulta molto imbranato e fuori luogo, sia nei gesti che compie che nelle parole che usa.