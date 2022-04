Grande Fratello Vip 7, tutto vero: arriva il clamoroso annuncio

By

Il clamoroso annuncio dal Grande Fratello Vip 7: è tutto vero

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è andata alla grande. Alfonso Signorini, in compagnia delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha tenuto banco per sei mesi con ascolti da record.

Con il triangolo artistico composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, il flirt tra Barù e Jessica Selassié, le litigate tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, è stato impossibile annoiarsi.

Ecco perché Alfonso Signorini sta già pensando al Grande Fratello Vip 7. Non vuole trovarsi impreparato e nelle ultime ore arriva anche il clamoroso annuncio!

Scopriamo insieme cosa è stato rivelato

Il clamoroso annuncio sul Grande Fratello Vip 7: la data d’inizio ufficiale

Alfonso Signorini presenterà ancora il Grande Fratello Vip nella sua settima edizione. Anche per il prossimo autunno, troveremo il direttore del magazine Chi che sta già pensando a chi prenderà parte al prossimo cast.

Mentre un tradimento choc dopo il GF Vip spiazza tutti, voci di corridoi avevano già rivelato chi sarà il primo concorrente del reality show.

A lanciare la notizia è Dagospia che aveva detto che sarebbe stato l’attore Alvaro Vitali. Adesso prende la parola Tv Blog che smentisce l’indiscrezione.

“Non ci sarà di certo Alvaro Vitali e pure la presenza di Wilma Goich, rilanciata da qualche sito non ci risulta reale” si legge sul portale e continua: “Su tutto questo occorre aspettare ancora del tempo, al momento sono tutti in sale prove in tutti i sensi“.

Le persone stanno iniziando ad ipotizzare, ma ancora non abbiamo fonti ufficiali che affermino i rumors. Ecco, però, che arriva un annuncio clamoroso sul Grande Fratello Vip 7.

Svelata la data d’inizio del reality show che quest’anno comincerà leggermente più tardi. Mentre Alfonso Signorini rivela chi sarà la sua opinionista per la prossima edizione, Tv Blog rivela la data ufficiale.

“Stavolta l’appuntamento è scivolato un pochino più avanti rispetto alle annate precedente e dunque eccovi servita la data di partenza del celebre e titolato reality show prodotto con l’amabile collaborazione di Endemol Shine Iltaly. La prima puntata del Grande Fratello Vip 7 andrà in onda lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5, come vedete un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi” si legge sul portale.

Svelato anche il motivo di questo ritardo: “La richiesta di partire un pochino più avanti del direttore artistico del programma Alfonso Signorini, è per avere una platea televisiva più ampia, cosa più facile spostando il kick off della trasmissione in avanti“.

Non si sa ancora chi farà parte del cast, ma l’annuncio clamoroso ha già riempito i fan del Grande Fratello Vip di grande entusiasmo. Settembre non sarà così duro con la compagnia dei concorrenti nella Casa più spiata d’Italia