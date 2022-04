Tradimento choc dopo il Grande Fratello Vip: lei svela tutto

Dopo il Grande Fratello Vip è arrivato un tradimento choc che ha spiazzato gli utenti della rete. Lei ha vuotato il sacco ammettendo tutto.

Il Grande Fratello Vip è terminato da qualche mese sul piccolo schermo degli italiani, ma le dinamiche tra i suoi protagonisti continuano ad avere vita anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore, infatti, una concorrente di Alfonso Signorini ha deciso di vuotare il sacco e di parlare apertamente del tradimento subito nella casa e di quanto ci sia rimasta male che le cose non siano andate come sperato o come credeva, in quanto avrebbe ricevuto un colpo di scena tutt’altro che dolce.

Maria Monsé ha lanciato una dura accusa a Miriana Trevisan, su una lettera pubblicata attraverso DiPiù, dopo la fine del Grande Fratello Vip, rimarcando quanto si sia sentita delusa dall’atteggiamento che avrebbe assunto nei suoi confronti. Ecco per quale motivo si è sentita di aprirsi con il pubblico e di rivelare questo inedito retroscena.

Maria Monsè lancia una dura accusa a Miriana Trevisan dopo il Grande Fratello Vip

Maria Monsé, che di recente ha lanciato una frecciata a Lulù Selassié, ha accusato Miriana Trevisan di averla tradita durante il corso dell’esperienza al GF Vip, mettendo da parte un’amicizia che durava da oltre 30 anni soltanto per avere maggiori chance all’interno del gioco.

“Perché mi hai tradito?“ ha esordito la Monsé, rimanendo stupita dall’atteggiamento che avrebbe assunto la sua compagna di viaggio nella casa più spiata d’Italia. “Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni” ha subito aggiunto senza troppi giri di parole. “Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua“ ha poi sferrato l’ennesimo attaccato nei confronti della Trevisan che almeno per il momento ha preferito non replicare di fronte a queste dure accuse.

“Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva. Perché ti sei comportata così male contro di me?” ha poi chiesto in maniera retorica per come sono andate le cose tra loro, ma almeno da parte di Miriana Trevisan c’è stato il silenzio.