Scontro titanico all’Isola dei Famosi 2022: Lory Del Santo non perdona

Isola dei Famosi, Lory Del Santo e lei si sono trovate nuovamente insieme a Playa Sgamada e hanno voluto chiarire alcune questioni irrisolte

All’Isola dei Famosi un vero e proprio scontro tra titani. Due prime donne, grandi protagoniste di questa edizione, se la sono date di santa ragione. Ovviamente, e per fortuna, parliamo soltanto in senso figurato. Si tratta di Lory Del Santo, vera e propria star del reality “selvaggio” di Canale 5 e reduce dalla vittoria del 2005. Al suo cospetto un’altra star degli anni ’80, una regina di bellezza come Ilona Staller. L’ex Cicciolina che ogni italiano conosce molto bene. Lo scenario del confronto è stato Playa Sgamada, dove le due donne hanno voluto chiarire parecchi aspetti rimasti in sospeso.

Infatti, Lory ha trascorso parecchio tempo isolata dal resto del gruppo, prima di essere di nuovo eliminata. Se l’è presa parecchio con Ilona per una nomination che ha giudicato ingiusta e inaspettata. La notizia del prolungamento del programma per un altro mese è stata accolta bene dal pubblico, che si diverte con la grande interazione social del programma. La novità ha creato scompiglio nel pubblico, che ora dovrà prepararsi a rivedere le proprie previsioni e dosare le forze.

Isola dei Famosi, Lory è sul piede di guerra

Intanto Lory Del Santo è tornata a Playa Sgamada molto amareggiata, desiderando di poter tornare assieme agli altri. E non è un dettaglio che il suo fidanzato Marco Cucolo è rimasto con il resto della truppa. L’ex star di “Drive In” è stata raggiunta da Cicciolina, e questa è l’occasione per chiarire alcune cose tra loro due. “Prima sei stata gentile, poi spietata – ha spiegato Lory sei la donna del nord senza cuore. Fai l’amica, ma mi nomini il giorno dopo e nemmeno chiedi scusa”. Un amaro sfogo da parte di Lory, perché si aspettava un sostegno diverso e molto più importante.

Tuttavia, Ilona è rimasta molto male per questo attacco. “Non è vero che sono senza cuore, tu dovresti invece essere più gentile con me. Il tuo amore ti ama ma ogni tanto ha lo sguardo verso qualche altra donna”. Una provocazione davvero pungente di Ilona, che stranamente non si è fatta trascinare nel litigio. Si è detta certa della fedeltà di Cucolo, oltre che ribadire di essere ancora affascinante ha confermato il suo grande amore. Insomma, un bel litigio, ma senza escludere che tra le due donne possa finalmente scoppiare la pace.