Appello disperato dell’ex Uomini e Donne dopo il tremendo furto

Qualcuno, infatti, ha deciso di rubare il suo account Instagram e di utilizzare le foto che lo immortalano vicino ai membri della sua famiglia per promuovere dei prestiti truffa. L’ex protagonista del Trono Over, non appena si è accorto dell’accaduto, ha subito segnalato il tutto sul profilo della sua compagna, chiedendo agli utenti della rete di segnalare l’account in questione e di non cadere nella truffa perché non è un’offerta realmente valida o che esiste ma solo un tentativo per rubare dati se non peggio.

L’appello disperato di Sossio Aruta di Uomini e Donne ha fatto rapidamente il giro del web ed ha chiesto a tutti di poterlo aiutare a fermare la truffa in corso.

Sossio Aruta di Uomini e Donne vittima di un furto: l’appello

Sossio Aruta nelle scorse ore è stato vittima di un furto e attraverso il profilo Instagram della sua compagna Ursula Bennardo, conosciuta proprio negli studi di Uomini e Donne, dove nelle scorse ore c’è stato un terribile scivolone contro una dama del parterre, ha chiesto aiuto ai tantissimi utenti della rete. Ecco la sua richiesta:

“Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore” ha esordito l’ex pupillo di Maria De Filippi senza troppi giri di parole, rivelando subito che è stato vittima di un furto. “Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo“ ha poi proseguito, chiedendo a tutti di segnalare il profilo che ormai non è più in suo possesso. “C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io” ha poi ribadito. “Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi” ha infine concluso, facendo notare che si tratta di una truffa perché chi ha preso in possesso l’account ha promesso prestiti che in realtà non esistono.

Sossio Aruta è stato vittima di un furto e i suoi fan si sono subito mobilitati per provare ad aiutarlo.