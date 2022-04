Jessica Selassié, il gesto di Barù che fa impazzire i fan

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata contraddistinta da uno spettacolo totalmente inedito ed emozionante. Per quanto l’amore sia stato controverso, tutt’ora le vicende del reality animano le relazioni vissute dai beniamini della casa più spiata d’Italia. C’entrano proprio Jessica Selassié e Barù.

La nipote del Negus Selassié, Jessica, e quello di Costantino della Gherardesca, Barù sono stati la coppia non coppia che più ha stravolto le carte in tavola al Grande Fratello Vip. Amici o qualcosa di più? L’interrogativo ha animato tutto il loro percorso durante il reality, finendo per deludere il pubblico per via degli ultimi avvenimenti, ma non finisce qui. Accade qualcosa che ha letteralmente sconvolto tutti.

Jessica Selassié è la maggiore delle Princess, ma è anche la vincitrice del reality dell’ultima edizione. La sua vittoria è molto apprezzata, perché la crescita personale vissuta è un esempio per tutti. Da una semplice ragazza un po’ timida, è diventata una giovane donna matura e consapevole.

Mentre Barù, un uomo già formato, ha dovuto fare i conti con una realtà che non proprio gli sta a pennello, dato che non apprezza molto i riflettori. Così, tra alti e bassi ci hanno intrattenuto, ma qualcosa di inedito e inaspettato salta fuori.

L’ultima notizia è sotto gli occhi di tutti, infatti ecco che non possiamo non svelarvela.

Jessica Selassié e Barù: il gesto che fa impazzire il web

Il Grande Fratello Vip ha regalato grandi emozioni, tra le tante novità non si può non riconoscere che i suoi protagonisti sono ancora molto amati dal pubblico a casa. Infatti, la notizia della batosta di Manila Nazzaro ha lasciato tutti senza parole, l’ex Miss Italia è stata molto amata, e sapere che non se la passa bene dispiace. Ma non è la sola novità, o meglio quella del giorno riguarda Jessica e Barù!

Cos’ successo tra i due? Finalmente un colpo di scena! Se all’interno della casa del Grande Fratello Vip sotto la tenda creata con le lenzuola ci sia stati il fatidico bacio, ancora non è stato confermato, ma qualcosa bolle in pentola.

Tutti avevano perso le speranze subito dopo la loro uscita dalla casa. Perché avevano smesso di seguirsi dai social media, o meglio è stata la Princess a farlo per prima. Oggi però siamo pronti per rivelarvi che è cambiato qualcosa: è tornato il segui a Barù!

Significa che i loro rapporti hanno preso un’altra svolta? Cosa ci sarà sotto? Quello che è certo è che i social media sono un grosso punto di riferimento. Anche i cosiddetti vip vivono le loro relazioni come persone comuni, quindi il flirt tramite Instagram è una buona opportunità per riallacciare i rapporti.

Tutto il loro trascorso si è frantumato in mille pezzi per le dichiarazioni fatte da lui a Verissimo, la trasmissione di Silvia Toffanin, nella quale si era proprio lamentato delle continue domande sul rapporto con la Selassié. Il gossip lo turba, ma prende improvvisamente le distanze. Diciamo che è stata la sua ambiguità ad infastidire la principessa, perché lui non ha mai negato di volerle essere amico, né tantomeno qualcosa di più.

Tra le novità non possiamo non dimenticare il gossip riguardante la possibilità per una coppia nata al GF Vip di partecipare ad un nuovo reality! Anche questa non è una news da perdere, del resto la trasmissione ha sempre qualcosa da raccontare.

I fan della copia sperano sempre in un ulteriore sviluppo della loro relazione, che forse potrà nascere fuori dalle telecamere della casa di Cinecittà. In attesa di ulteriori sviluppi sul loro controverso rapporto, restiamo aggiornati!