Test logica: aiuta gli amici a non affondare la zattera

Pensi di essere bravo a risolvere un test di logica e ragionamento in meno di sessanta secondi? Vediamo cosa sai fare

Questo test di logica e ragionamento ti consentirà di mettere alla prova le tue capacità intellettive. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Dovrai semplicemente leggere un testo, ragionare e poi provare a dare la risposta corretta. Possibilmente senza sbirciare la soluzione.

Un gruppo di persone organizza un picnic nei pressi di fiume. Nel corso della giornata, alcuni ragazzi propongono di andare a visitare la zona che si trova dall’altra parte del fiume. L’unico modo per passare dall’altro lato è utilizzare una zattera. Questa zattera non è molto grande e sulla sua superficie c’è un bigliettino: “Questa zattera può trasportare un adulo o due ragazzi per volta”.

Il gruppo di persone è composto da due ragazzi e nove adulti e tutti decidono di attraversare il fiume. Qual è il numero minimo di viaggi che dovranno fare per oltrepassare il fiume senza distruggere la zattera?

La soluzione del test

Se hai dato la risposta corretta, dobbiamo farti i complimenti. Non era per niente facile risolvere questo test. Se, al contrario, hai avuto difficoltà, non buttarti giù con il morale. Non significa che tu non sia capace di risolvere un test del genere, forse hai soltanto bisogno di un po’ di pratica. Prova a cimentarti in un test di logica e ragionamento al giorno, vedrai che migliorerai sicuramente.

Ecco la soluzione del test: il numero totale di viaggio che il gruppo dovrà fare è 37. Il primo passaggio sarà eseguito dai due ragazzi, i quali oltrepasseranno il fiume. Uno dei due resterà su quella riva, l’altro tornerà indietro (siamo al secondo viaggio) per permettere agli altri di usare la zattera. A quel punto, il ragazzo scenderà e un adulto attraverserà il fiume da solo (siamo al terzo viaggio).

Una volta arrivato dall’altro lato, l’adulto resterà lì e il ragazzo tornerà indietro (siamo al quarto viaggio), caricherà l’altro ragazzo e torneranno insieme sull’altra sponda (quinto viaggio). Uno dei due scenderà e l’altro tornerà indietro per lasciare la zattera ad un adulto. Questa procedura andrà avanti fino a quando tutti avranno oltrepassato il fiume. Quindi, se per ogni adulto sono necessari 4 viaggi più un viaggio finale con i due ragazzi, l’operazione da fare è 9×4+1=37. Il numero di viaggi è 37.