Il paradiso delle signore anticipazioni: dal 2 maggio sorpresa in arrivo

Il Paradiso delle signore, con le puntate 155-160 della stagione 6, il quarto ciclo di episodi della versione Daily giunge al capolinea

Ci siamo, la sesta stagione de “Il Paradiso delle signore” sta per terminare. Il ciclo si concluderà con le puntate che vanno dalla 155 alla 160, e oggi quindi ci sarà l’ultimo appuntamento con la celebre fiction quotidiana dia Rai 1. I fan della soap potranno stare tranquilli, perché il Paradiso si rinnoverà con delle repliche: si ricomincerà con la serie originale, quella in formato classico in prima serata. Per chi non lo ricorda o per chi non ha seguito tutte le vicende dall’inizio, la trama della primissima puntata racconta una storia che parte dal 1956.

Teresa Iorio (all’epoca interpretata da Giusy Buscemi) è una ragazza siciliana che lascia la sua terra per andare a cercare fortuna a Milano. Lì ci sono i suoi zii, e lei conosce l’imprenditore Pietro Mori (interpretato all’epoca da Giuseppe Zeno), che è il proprietario del grande magazzino “Il Paradiso delle Signore”. Teresa rimane conquistata da questa realtà, trova lavoro in questo negozio e soprattutto si innamora dell’imprenditore.

Il Paradiso delle Signore: si riparte dall’inizio

Ma a un certo punto viene a sapere che Mori è stato colui che ha fatto arrestare suo zio Vincenzo con l’accusa di aver incendiato il suo furgone. Tuttavia, la ragazza non se la sente di rinunciare all’opportunità di lavoro ed entra come commessa nel “Paradiso”. Però scoprirà che non è facile entrare in questa realtà, visto che ci sono delle attente selezioni. Conosce le sue ipotetiche future colleghe, ma purtroppo per lei le prove vanno male. In ogni caso la ragazza riuscirà ad avere un’altra possibilità e fare nuove prove. Intanto Mori non se la cava bene ed è in difficoltà.

Si scoprirà che l’imprenditore ha dei nemici. Carlo Mandelli, infatti, vuole vendicarsi di lui e prova a far fallire il Paradiso. Intanto Teresa riuscirà a conquistare il suo posto di lavoro nella nuova realtà, ma tanti imprevisti arriveranno all’orizzonte. Il problema nasce perché il padre di Teresa decide di riportare la figlia in Sicilia. E quando viene a sapere delle condizioni di suo fratello (lo zio della ragazza) decide di posticipare la partenza per capire cosa sta succedendo.