Essere famosi e avere un’invidiabile carriera sono certamente degli obiettivi che solo pochi sanno raggiungere, ma al di là di tutto, la tristezza può sempre arrivare. E’ il caso di Claudia Gerini, attrice di grande fama, la quale sta vivendo un evento che mai vorrebbe arrivasse.

La vita è stata fortunata per Claudia Gerini, tanto che è impossibile non riconoscerla, sia in tv che nei film al cinema. Donna di una bellezza disarmante, ha anche saputo far fronte alle difficoltà della vita. Infatti, ha un carattere per il quale non si fa mettere i piedi in testa, e le esperienze vissute l’hanno resa la persone che è. Ad oggi, il tempo passa, e come chiunque può subire anche degli eventi della vita che prima o poi arrivano, ecco quanto le è accaduto.

Claudia Gerini sta vivendo una profonda tristezza, e non si trattano di lacrime da film. L’abbiamo vista in tv in programmi iconici e storici come Non è la Rai, oppure anche in vesti di conduttrice come il Festival di Sanremo nel 2003. Ma non finisce qui, perché nonostante gli anni che passano rimane un’attrice molto apprezzata e ricercata.

Infatti, tra le ultime apparizioni la troviamo nella serie targata Netflix, Suburra, nel 2021. Insomma, un successo dopo l’altro, ma oltre il lavoro c’è di più, una vita fatta di emozioni e sconvolgimenti vari.

L’ultimo forse, più tra tutti, non era ancora pronta ad affrontarlo.

Claudia Gerini racconta la verità sull’addio

Di recente, l’attrice ha vissuto diverse turbolente emozioni. Infatti, non possiamo dimenticare il toccante addio alla nonna, le parole hanno letteralmente lasciato il segno. Quando si tratta di familiari, e in questo caso di membri così importanti come una nonna, cadono i punti di riferimento che a chiunque spezzerebbero il cuore. Come se non bastasse, anche la notizia di oggi ci mette del suo, ma ha delle sfaccettature totalmente differenti.

L’attrice ha costruito una bellissima famiglia, oltre che una carriera di successo. Qui è raffigurata insieme alle due figlie nate da due matrimoni. Il primo con Alessandro Enginoli dirigente finanziario, relazione dalla quale nasce Rosa. Il secondo con Federico Zampaglione cantante dei Tiromancino, con il quale ha Linda, la piccolina di casa.

A distruggere questo quadro familiare però ci pensa la vita, o meglio la crescita! Rosa è ormai una giovane donna, che proprio come la mamma vuole arrivare lontano. Infatti, è riuscita ad entrare nel famosissimo collage americano, la New York University!

L’obiettivo è quello di raggiungere i suoi sogni, ma dovrà farlo lontano dalla mamma, sancendo un addio al quale non era per niente pronta, ma di cui sa benissimo deve abituarsi presto, perché ne va del futuro della figlia.

La mamma afferma:

“Sono felice per lei anche se io sarò tristissima all’idea di averla lontana. Ma è un ciclo, è giusto che sia libera di fare le sue esperienze. Ha già dimostrato di essere una bravissima attrice, anche se non è detto che segua questa strada. Potrebbe occuparsi di scrittura o di sceneggiatura.”

Rosa ha recitato nella pellicola di Fausto Brizzi in Indovina chi viene a Natale? e nella fiction L’aquila, grandi speranze, se continuerà seguendo la strada della mamma non è detto, ma in ogni caso Claudia è davvero orgogliosa. Bisogna sempre seguire i sogni nel cassetto, inoltre il mondo del cinema è in lutto per la morte di una giovanissima attrice, evento che ha destabilizzato tutti e che fa molto pensare sul senso della vita.

Perché la vita è un soffio e bisogna vivere attimo per attimo, nonostante le scelte portino a delle separazioni, è necessario lottare per gli obiettivi nei quali si crede.