Royal Family: Kate Middleton, un sorriso invidiabile

Lo splendido sorriso di Kate Middleton non è passato inosservato. La Duchessa di Cambridge ha conquistato tutti anche ai Caraibi, ancora una volta

Kate Middleton riesce sempre ad attirare le attenzioni di tutti grazie al suo stile e alla sua eleganza. La Duchessa di Cambridge è unica nel suo genere. Spesso indossa abiti che starebbero malissimo ad altre donne. A lei, invece, stanno perfettamente. La moglie di William sembra perfetta anche in presenza di qualche piccola e inevitabile sbavatura. Nessuno è perfetto!

Recentemente, Kate e William hanno effettuato un tour caraibico e il sorriso della futura regina consorte ha conquistato tutti. Catherine ha rubato la scena a suo marito e a tutte le altre persone presenti. Con l’addio alle mascherine, in tempi brevi torneremo a rivedere i sorrisi delle persone. Quello di Kate Middleton è sempre speciale: qual è il suo segreto?

Kate Middleton: il segreto del suo sorriso

Nel corso dell’ultimo tour caraibico, William e Kate hanno rappresentato la Royal Family ad alcuni eventi pubblici. La Duchessa di Cambridge ha conquistato tutti grazie alla sua solita eleganza. L’assenza di mascherine in pubblico ha permesso a tutti di tornare a godere dello splendido sorriso della madre di George, Charlotte e Louis. I suoi denti sono veramente bianchissimi.

Qual è il segreto di Catherine Middleton? Non sappiamo se la duchessa si sottoponga a trattamenti o sbiancamenti, di sicuro si prende cura di sé e della sua immagine. Appare sempre impeccabile, nulla è fuori posto e lei non sembra per niente in difficoltà. La sua eleganza è naturale, non c’è niente di artificiale o pensato a tavolino. Kate Middleton è una vera principessa, anche se tecnicamente quel titolo non le appartiene.

I Cambridge hanno deciso di fare questo viaggio per porre fine alle proteste nei confronti della Royal Family, accusata di non aver fatto abbastanza per le ex colonie caraibiche. La loro presenza in Belize, Giamaica e Bahamas è servita proprio per dare un segnale importante: quando William diventerà Re d’Inghilterra, sarà necessario rivedere alcune regole nel rapporto tra il Commonwealth e a Buckingham Palace, nonostante queste ultime siano ormai consolidate da secoli.