Test ragionamento: aiuta il pendolare a trovare sua moglie

Questo test ti consentirà di mettere alla prova le tue capacità di logica e ragionamento. Vediamo cosa sai fare, aiuta il pendolare

Marco è un pendolare, vive in un piccolo paese in provincia e lavora nel centro di una grande città. Tutti i giorni, quando finisce di lavorare, prende il treno e arriva alla stazione del suo paesino alle 18:00. Qui trova sua moglie Sara, la quale lo attende in auto per rientrare insieme a casa. Oggi Marco ha finito prima di lavorare ed ha preso il treno in anticipo.

È arrivato alla stazione del suo paese alle 17:00 e ha deciso di fare una passeggiata, approfittando del bel tempo. Per sicurezza, ha deciso di percorrere la strada che farà sua moglie per andare verso la stazione, in modo da incrociarla. Ed è proprio ciò che accade: Marco incontra Sara, sale in macchina e arrivano a casa 10 minuti prima del solito orario.

Considerando che Sara guidi ad una velocità sempre costante e che, come tutti i giorni, abbia calcolato il percorso per arrivare esattamente insieme al treno delle 18:00, sei capace di capire per quanto tempo Marco ha camminato prima di incrociare sua moglie Sara?

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è necessario prendere in considerazione i dettagli più importanti del problema, eliminando quelli inutili. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo divertente per i nostri lettori e per le nostre lettrici. Adesso possiamo passare alla soluzione del test.

Marco e Sara sono arrivati a casa dieci minuti prima del solito. Questo vuol dire che la donna ha ridotto di dieci minuti il tragitto tra la stazione e la propria abitazione. Ciò significa che ha risparmiato cinque minuti perché non è andata alla stazione e altrettanti minuti per il tempo del tragitto fatto insieme in auto. Utilizzando la logica, adesso possiamo risolvere il test.

I due coniugi si sono incontrati cinque minuti prima del solito orario, cioè alle 17:55 e Marco ha camminato per 55 minuti prima di incontrare Sara. La velocità dell’uomo a piedi o della donna in auto non servono a risolvere il rompicapo. Si tratta di dati inseriti solo per trarre in inganno l’utente.