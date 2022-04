Oroscopo 29 aprile 2022: tanta fortuna per il Toro, nessuna per il Sagittario

Incontrarsi con il destino a volte spaventa, anche i più temerari. La fine di aprile si colora di rosso vivo, perché la passione amorosa diventa incontenibile, ed in molti casi finirà per causare non pochi problemi. Ecco secondo l’Oroscopo chi sono i protagonisti del giorno, e il transito in corso è: Plutone retrogrado.

L’Oroscopo non è una fonte di verità, ma l’alleato che permette di porre in essere la strategia vincente affinché si raggiungano i propri obiettivi. Sognare in grande non è mai un errore, ma a volte sarebbe necessario stare un po’ con i piedi per terra. Allora, cosa succede nel cielo di oggi? Tante trasformazioni in atto creeranno non poco caos nella vita delle Case Celesti, ecco come.

Cosa bolle in pentola? L’Oroscopo prevede un bel moto retrogrado, quello del pianeta della trasformazione, Plutone. Il transito sembra far paura, ed in certi casi è così per coloro che non amano tanto i cambiamenti, ma il destino se bussa alla porta bisogna accoglierlo senza scansarsi dalle proprie responsabilità.

Non si tratta di vivere passivamente gli eventi della vita, ma non porsi contro, e cercare di conseguenza di trovare la soluzione più opportuna ai mille dubbi e perché. Il moto genera una condizione di quiete, dovuta ad un cambio di rotta prettamente illusorio dell’Astro in questione. Infatti, solo apparentemente sembrerà andare al contrario, perché in realtà si muove soltanto più lentamente.

Cosa determina ciò? Comporta il soffermarsi maggiormente sulle questioni che in questo momento stanno cambiando le carte in tavola nella vita dei segni. Adattarsi a qualcosa che piace è più semplice di farlo con qualcosa che è davvero ostile. L’obiettivo è quello di rimanere autentici ai propri ideali, ma con qualche consiglio sarà più semplice.

Ecco chi sono i fortunati e chi gli sfortunati della giornata corrente.

Oroscopo: bel cielo per il Toro!

Il Toro, la Vergine e il Capricorno sono la triade per eccellenza dei segni di terra, ma sono soprattutto i fortunati del giorno! Il cielo vi sorride senza alcuna ombra di dubbio, dopo tante sofferenze siete l’emblema della trasformazione intesa come crescita, e lo siete per forza visto quanto vi è accaduto di recente. Se sei del Cancro sei il quarto fortunato che deve approfondire le previsioni che ti riguardano.

Il Toro è molto carico di energia positiva, perché Plutone retrogrado gli permette di approfondire ciò che lo ha bloccato di recente, specialmente sul fronte amore! Torna accesa la fiamma della passione, specialmente nel rapporto di coppia. Consigli: al lavoro tutto procede tranquillo, dedicati alla persona amata, è un buon momento per fare progetti concreti e duraturi.

La Vergine è decisa a ricominciare, la riflessione garantita dal transito genera in lei la voglia di trasformazione verso qualcosa che non è mai stata. Di certo, cambiare in amore non lo si fare per nessuno, sennò per fortificare sé stessi. Anche al lavoro ci sono buone possibilità di cambiamenti in positivo. Consigli: approfittane adesso per avere la svolta che cercavi, adesso basta non agire, fallo senza rimpianti.

Il Capricorno è un asso al lavoro, perché quel pizzico di ragionamento in più del moto genera in lui una gran voglia di mettersi in gioco, che nessuno riuscirà a stargli dietro. In amore nulla di nuovo. Consigli: metti in pratica i tuoi ideali di organizzazione, è un ottimo periodo per confermare i progetti che avevi chiuso nel cassetto.

Brutta situazione per il Sagittario, il destino è ostile

Purtroppo non accade lo stesso per il Sagittario ultimo in classifica, figuriamoci poi per Scorpione e Bilancia! La sorte non vi sorride affatto, complici anche dei piccoli errori di percorso commessi di recente. Ecco qualche consiglio che potrebbe farvi cambiare rotta, ma occorre fare molta attenzione alle proprie emozioni. Il quartultimo è il segno dei Gemelli che in fattore notizie e previsioni deve conoscerne qualcuna in più.

Lo Scorpione è distrutto da un fato avverso, e Plutone retrogrado finisce per consolidare questo suo malessere mentale. Fossilizzato in questioni irrisolte, vuole trovare una via d’uscita che però non arriva, tanto in amore quanto al lavoro, tutto lo assilla. Consigli: trova un momento per te stesso, quello ideale nel quale puoi fuggire dalle incombenze a cui puoi dire di no, a volte è giusto staccare la spina.

La Bilancia è sotto come un treno in tutto. Il transito non affievolisce le sue pene, anzi le consolida sempre di più. Al lavoro ci saranno dei veri e propri disguidi, i quali verranno risolti soltanto in seguito. L’amore potrebbe donare intense emozioni di pace. Consigli: non abbatterti, a tutti capita un periodo negativo, bisogna soltanto rimettersi sulla retta via, quella dell’autosviluppo personale.

Concludiamo l’Oroscopo con il Sagittario che è in crisi lavorativa, c’è qualcosa che non è andato secondo i suoi piani, e il malessere potrebbe essere più sentito che mai. In amore ci sono spiragli di speranza che devono essere ben captati, senza cadere in inutili nervosismi. Consigli: non far ricadere il malessere sulle relazioni, è un grosso errore senza alcun rimedio futuro.