Willy, il principe di Bel-Air, 5 curiosità sulla storica serie tv

Oggi proveremo a raccontarti alcuni aneddoti ancora sconosciuti su una delle migliori serie tv degli anni ’90: Willy, il principe di Bel-Air

Willy, il principe di Bel-Air è una sitcom statunitense andata in onda dal 1990 al 1996. Si tratta della produzione televisiva che ha permesso a Will Smith di diventare famoso in tutto il mondo. Il successo di questa divertente serie televisiva, è arrivato ovunque nel mondo, compreso il nostro paese ovviamente. Ancora oggi Mediaset trasmette le repliche degli episodi di questo show.

Gli ideatori della serie sono Andy e Susan Borowitz, mentre la produzione è stata curata dagli statunitensi della NBC. Nel cast, oltre a Smith, c’erano James Avery, scomparso nel 2013, e Alfonso Ribeiro, nel ruolo dell’indimenticabile Carlton Banks. Lo show è andato in onda per sei stagioni, per un totale di 148 episodi della durata di circa 25 minuti. Oggi scopriremo alcune curiosità su Willy, il principe di Bel-Air. Eccone cinque!

Willy, il principe di Bel-Air: 5 curiosità

I problemi economici di Will Smith: la serie televisiva è andata in onda perché l’attore statunitense, recentemente al centro di polemiche, era pieno di debiti all’epoca. Le prime tre stagioni sono servite ad annullare i debiti che Smith aveva accumulato con Fisco americano.