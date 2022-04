Faccia a faccia tra donne: rissa sfiorata all’Isola dei Famosi 2022

La tensione all’Isola dei Famosi 2022 è alle stelle. Ormai è passato un mese e le prima maschere stanno cadendo inevitabilmente.

La fame, il caldo, le intemperie e i mosquitos non aiutano nel mantenere la calma in Honduras, anche perché i nostri naufraghi sono già molto irascibili.

In un pomeriggio che sembrava tranquillo, i cocchi sono nuovamente i protagonisti di un’accesa discussione all’Isola dei Famosi 2022 che sfiora la rissa. Ecco che arriva il duro faccia a faccia tra due donne Alpha.

Scopriamo insieme cosa è accaduto in quello che è solo un Paradiso tranquillo per quanto riguarda il contesto

Faccia a faccia tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni: rissa all’Isola dei Famosi 2022

Guendalina Tavassi arriva all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con suo fratello Edoardo, mentre Laura Maddaloni sbarca in Honduras insieme a suo marito Clemente Russo.

Le coppie ormai sono divise e dopo qualche settimana passata in due gruppi diversi, adesso i naufraghi gareggiano tutti contro tutti.

Il cibo, però, viene condiviso. Quello che pesca, trova, coglie qualsiasi concorrente viene condiviso con il gruppo.

L’influencer Guendalina non condivide questo pensiero quando ritorna alla capanna con due cocchi e vede che molte persone non fanno niente per trovare del cibo.

Mentre nasce una nuova coppia all’Isola dei Famosi, la Tavassi si dirige verso l’attore Nicolas Vaporidis e gli riferisce di non voler condividere il cibo che ha appena trovato. Il naufrago non è d’accordo, ma non riesce a far cambiare opinione a Guendalina.

Laura e Clemente, poco distanti da loro, sentono questa cosa e si innervosiscono immediatamente.

“Capisci il casino? Lei appena vede il cibo…” si infervora la Maddaloni.

Guendalina sente che si sono alzati i toni e corre verso Clemente Russo. “Io metà oggi ve l’ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla, la offro. Se me la voglio mangiare, sarò libera di mangiarla” esplode la naufraga e conclude: “Preferisco offrila alle sei persone che sono di là“.

Arriva il faccia a faccia tra le due donne. Guendalina lancia la stoccata a Laura: “Che polemica. Siete più attaccati al mangiare voi“.

Non l’avesse mai detto! Clemente scoppia contro la naufraga: “Ma smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c’è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze“.

Russo si volta poi verso la moglie e le dice: “Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?“.

Guendalina si sente attaccata e si ritrova di fronte a Laura. Si sfiora la rissa all’Isola dei Famosi con le due donne Alpha del gruppo muso a muso.

“Ma perché mi viene sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace” commenta la Tavassi e Laura le risponde concludendo: “Vai a mangiare, buon appetito“.

Una naufraga perde le staffe per un motivo assurdo in Honduras, ma anche Clemente Russo è molto innervosito.

Il pugile si dirige verso Nicolas Vaporidis, da sempre molto amico dei Tavassi, e si scaglia contro di lui.

“Allora basta. Due squadre. Scegliete voi dove stare. Tu chi sei? La Svizzera? Che fai? Di là o di qua, scegli!” urla Clemente.

Nicolas mantiene la calma e risponde per le rime al naufrago veramente troppo nervoso per niente. “Oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? Abbiamo deciso di dividerci il cibo. Il cocco l’ha trovato lei, io non sono d’accordo, mo’ che ca***o vuoi? Non posso obbligare le persone” conclude Vaporidis.

Questo ultimo confronto rinsanisce il pugile che si calma e si allontana.

Ma il senso di mettersi a 2 centimetri dalla faccia di Guendalina?! Laura anche meno#ISOLA PIC.TWITTER.COM/04Q7R7UORX — Luca Azzola (@LucaCharmedFan) APRIL 27, 2022

C’è del gran nervosismo all’Isola dei Famosi 2022. Va bene la fame, ma sfiorare una rissa mi sembra un po’ troppo esagerato. Diciamocelo, però, questo dramma ci appassiona a tutti