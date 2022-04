Oggi è Don Massimo in Don Matteo, ma ricordate com’era Raoul Bova da giovane? La foto virale. La foto è assolutamente incredibile

Da oggi si è preso la scena in Don Matteo. Raoul Bova è il nuovo protagonista della fiction di Rai 1. Ebbene sì, quella storica e di grandissimo successo. Meglio ha fatto solo Un medico in famiglia e Il commissario Montalbano. Don Matteo è giunto alla sua 13esima stagione, sempre all’insegna di ascolti straordinario e un personaggio iconico, Terence Hill. Lui, sin dal primo anno, a dare il volto (e il nome) alla serie tv. Però, dopo tanti anni di carriera e un’età di certo non più da ragazzino (ha 80 anni) l’attore dal nome americano ma italiano al 100% ha deciso di fare un passo indietro.

Non riuscendo più a reggere i ritmi pressanti della fiction (mesi sul set, riprese quotidiane) ha preferito andare in pensione dedicandosi alla famiglia, riservandosi (forse) qualche ruolo più leggero e meno impegnativo. Al suo posto arriva Raoul Bova, che di fatto ne prende il posto. Il suo personaggio sarà Don Massimo, che nello script della serie tv ricalcherà Don Matteo, anche se porterà un po’ di “giovinezza” e qualche novità estetica, come la moto al posto della bicicletta e un look più casuale, invece della tunica nera di Don Matteo.

Raoul Bova, una bellezza pazzesca: la foto fa il giro del web

Un grande passo per l’attore di origini calabresi, che prende un’eredità pesante. Tuttavia Raoul Bova ha un lunghissimo curriculum e una carriera importante già avviata da anni. Don Matteo (per ora la fiction continuerà a chiamarsi così) è la sua grande occasione. Vederlo nei panni di un sacerdote, seppur “casual” e sportivo, fa un certo effetto. Ma è indubbio che Bova ha la caratteristica della bellezza fuori dal comune. Oggi è un uomo adulto, ma il suo fascino resta sicuramente intatto.

A inizio carriera il suo aspetto estetico era dirompente: si imponeva con un fisico mozzafiato (da ex nuotatore) occhi chiari e lineamenti perfetti. Sui social e sul web sta girando da qualche giorno una sua foto tratta dal film “Piccolo grande amore”. Si tratta di uno dei tanti con protagonista l’attore: e di certo sarà molto difficile vederlo in questi “panni” (in realtà è un costume da bagno) durante Don Matteo…