Il duro attacco a Manuel Bortuzzo, ma non da parte di Lulù!

Manuel Bortuzzo sotto attacco. A scagliarsi contro di lui ci pensa Lei e non si tratta di Lulù!

Manuel Bortuzzo è al centro del gossip in questa ultima settimana. Il ragazzo entrò nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre e si è innamorò di Lulù Selassié, una delle sorelle Princesse.

La loro frequentazione sotto l’occhio vigile del Grande Fratello è stata ricca di alti e bassi. Si sono baciati dopo nemmeno un mese dentro la Casa per poi lasciarsi e rimettersi insieme più volte. Andando avanti col tempo, però, la coppia è riuscita a trovare il proprio equilibrio fino addirittura a dirsi “Ti amo“.

Manuel deve però abbandonare il reality show a dicembre per seguire delle cure, mentre Lulù rimane al GF Vip. Nonostante la distanza, Bortuzzo pensa già al loro futuro prendendo una casa per convivere con la sua amata.

Durante la finale, la coppia si rincontra davanti ad un elegantissimo pianoforte nero che Manuel suona per la sua dolce metà.

Nell’ultima settimana arriva però la notizia della fine della storia d’amore tra i due ex gieffini. Non si è ancora ben capito se sia colpa di Manuel o della sua famiglia, fatto sta che il pubblico continua a cercare la verità.

Ecco, però, che arriva un duro attacco da una donna che ha già mostrato poco affetto per Bortuzzo.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa ha scritto

Manuel Bortuzzo sotto attacco: ad asfaltarlo ci pensa Monica Contrafatto

Monica Contrafatto è una ex militare che nel 2012 ha perso una gamba. Nel 2020 gareggia ai Giochi Paraolimpici a Tokyo ottenendo la medaglia di bronzo.

La ragazza non ha mai amato il comportamento di Manuel Bortuzzo. Monica ha seguito il Grande Fratello Vip e, di conseguenza, la storia istaurata tra l’ex gieffino e Lulù Selassiè.

Nel corso del reality show si scagliò contro Manuel per il suo atteggiamento. Mentre tutti commentavano in modo negativo il comportamento della Princesse troppo opprimente nei confronti di Bortuzzo, l’atleta paraolimpica scrisse queste parola.

“Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso” commenta Monica e continua: “Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto“.

L’ex militare non trovò corretto il giustificarsi di Manuel. Il ragazzo disse che per colpa di Lulù e del suo comportamento invadente, aveva sempre la febbre.

L’atleta poi concluse: “Stop vittimismo a favore delle telecamere“.

Mentre Gianmaria Antinolfi svela alcuni retroscena sulla ormai ex coppia, Monica Contrafatto torna all’attacco contro Bortuzzo.

Dopo aver saputo della fine della relazione con Lulù Selassié, la campionessa Paraolimpica scocca una frecciatina nei confronti dell’ex gieffino.

“Si sono lasciati?! Strano… Era così palesemente innamorato di fare bella figura” scrive Monica sul suo profilo Instagram aggiungendo delle emoticon che ridono a crepapelle.

Molti personaggi hanno attaccato l’ex gieffino, anche Dayane Mello che lanca una frecciatina velenosa e dà un consiglio di cuore a Lulù.

Nessuno si aspettava questa rottura così improvvisa tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. L’unica che non credeva nella veridicità dell’ex gieffino era proprio Monica Contrafatto che sin dal primo giorno ha messo sotto attacco il ragazzo