Ilary Blasi vuota il sacco: tutto quello che non aveva mai detto prima

Anche la splendida Ilary Blasi ha partecipato al Passaparolaccia, il gioco de Le Iene. La conduttrice ha dovuto rispondere a delle domande su 8 vip

È ormai abitudine delle Iene sottoporre i propri ospiti a delle “prove” piuttosto curiose. L’ultima volta è toccata a Ilary Blasi, che del popolare show è stata anche conduttrice. Il gioco in questione è il “Passaparolaccia”. La conduttrice ha dovuto rispondere alle consuete domande su otto personaggi famosi: nella fattispecie erano Barbara d’Urso, Alfonso Signorini, Michelle Hunziker, Teo Mammucari, Totti, Gerry Scotti, Corona e Belen. Il gioco prevede che le sue dichiarazioni non debbano essere direttamente associate ai vip in questione.

Chiaramente, il pubblico non ci mette molto a capire a chi si riferisce il personaggio intervistato. Ecco cosa ha detto Ilary su Barbara d’Urso: “La conosco da circa 20 anni. Si, c’è sempre stata simpatia tra di noi. Non dico affetto, ma solo perché è una parola impegnativa. Non abbiamo mai litigato. Non siamo mai uscite insieme, la la conobbi in vacanza. Professionalmente l’apprezzo molto. Se guadagna più di me? Penso di si”.

Ilary Blasi si sfoga alle Iene: tutta la verità su otto personaggi che conosce bene

Poi ha parlato anche di Belen Rodriguez. Tra loro due ci fu un famoso bacio al Grande Fratello Vip. “Da 0 a 10 le do 8. Non la conosco benissimo, ma come professionista le do 7. Chi è invecchiata di più tra noi? Credo io. Quel bacio fu un bacetto e come voto do 6. Penso che nel lavoro non è una numero uno, ma sicuramente il suo pregio più grande è che è molto bella”.

Un’altra risposta molto curiosa è arrivata su Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip tormentato dalla giustizia. “Non ci ha mai provato con me. Lui mi manca, non l’ho mai baciato. Non è affatto brutto, ma pensierini non li h mai fatti. Come lo giudico sul lavoro? Scusate, ma lui lavora? So che dice tante cose su di me, e credo che in quanto ad amici e nemici il suo rapporto sia 50 e 50. Se devo descriverlo velocemente direi furbo”. E forse la Blasi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa…