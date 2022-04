Barbara D’Urso, arriva l’addio più doloroso? Tutto potrebbe cambiare

Una notizia di Dagospia ha parlato di una clamorosa novità tra la conduttrice e l’azienda, ma negli ultimi giorni sono spuntate versioni contrastanti

E’ un volto noto, per non dire iconico, di Canale 5. Barbara d’Urso è da anni una delle conduttrici più importanti della rete principale di Mediaset. Si è resa protagonista di una tv cosiddetta “trash”, basata sul gossip e il continuo via vai di personaggi più o meno famosi. Programmi che hanno creato, in sostanza, un nuovo tipo di televisione. Eppure, da tempo si rincorrono voci di un clamoroso divorzio della conduttrice con l’azienda di Berlusconi. L’ultimo aggiornamento sul tema arriva da Dagospia, che apre ancora a una separazione tra Barbara e Mediaset.

E pensare che fino a poco tempo fa la sua posizione sembrava semplicemente intoccabile. Evidentemente le cose cambiano, e lo fanno anche in fretta. Ma atteniamoci ai fatti, che sono sotto gli occhi di tutti. Praticamente tutti i programmi della conduttrice campana sono stati fortemente ridimensionati, anzi. Alcuni sono stati cancellati dai palinsesti. Domenica Live e Live non è la d’Urso sono stati depennati del tutto. Resta Pomeriggio 5, che pure era stato pesantemente rivisto, ma col tempo il format è tornato quasi lo stesso.

Barbara d’Urso a Mediaset: futuro in discussione? Arrivano notizie contrastanti

Infatti, dal “tavolo” sono spariti opinionisti di cronaca e giornalisti, ed è tornato il classico gossip con i soliti approfondimenti sui vari reality della casa. Il parziale ritorno alle origini è stato premiato dagli ascolti, che sono (leggermente) risaliti. Ma Dagospia è stato perentorio, e di fatto ha dato l’addio della d’Urso come praticamente certo. Cosa significa questa notizia? Di fatto è un tema contraddittorio, perché si parla anche di un rinnovo per un’altra stagione con Pomeriggio 5.

A questo punto o ci sarebbe un clamoroso cambio di conduttrice (o perché no, conduttore) oppure la volontà del presidente Piersilvio Berlusconi sarebbe di proseguire normalmente con la Barbara. La parziale “smentita”, se così si può definire, arriva da Fanpage, che spiega come il clima tra la d’Urso e i vertici aziendali risultino essere abbastanza sereni. Staremo a vedere cosa succederà.