Alex e Luigi, cambia tutto ad Amici? I fan sognano

Amici 21, Luigi e Alex mandano in tilt il web: primi segnali di disgeloTra i due cantanti c’è stata parecchia tensione nelle scorse settimane

I fan di Amici sono in trepidazione. Perché presto potrebbe esserci una grandissima novità. Luigi e Alex, infatti, sono due tra i personaggi più carismatici del talent show di Canale 5. Due personaggi molto amati dal pubblico, ma tra i due ragazzi c’è qualcosa che non va. I due, infatti, hanno litigato spesso. Il problema non è che tra loro non corre buon sangue. Semmai, i due hanno avuto parecchie discussioni. Due caratteri diversi, che per giunta si accendono facilmente. Una situazione non semplice, con la quale ha dovuto fare i conti Maria De Filippi nel “districare” i loro accesi animi.

Spesso Alex ha attaccato Luigi e viceversa. Insomma, tra loro è successo un po’ di tutto. Luigi sembra più pacato, perché forse tiene tutto dentro. Ma quando esplode si fa sentire e la sua rabbia è dirompente. Alex è più diretto, nel senso che dice sempre tutto quello che pensa. Da qui sono nati accesi confronti tra i due personaggi. Più di una volta l’allievo di Zerbi ha spiegato che non ama le polemiche e le discussioni. A quanto pare ne risente proprio dal punto di vista fisico.

Amici, ritrovata sintonia tra Luigi e Alex?

Tra i due ci sono stati molti scontri, ma prima che esplodesse questa tensione, i ragazzi sembravano essere molto amici tra di loro. Eppure, nelle ultime due apparizioni i due sono sembrati sorridenti e felici. Tra loro sembrava essere venuta fuori una certa intesa. Insomma, i social si sono scatenati. Vedere Alex e Luigi di nuovo vicini e con un’intesa ritrovata ha fatto esplodere i social. Ma come è avvenuto il disgelo? Lorella Cuccarini ha lanciato un guanto di sfida a Luigi, schierandogli contro Alex.

La scelta è stata per una canzone di Alex Baroni, ma dando la possibilità di modificare la tonalità. Tuttavia, l’obbligo è di non rifare l’arrangiamento e di non accompagnarsi con strumenti musicali. Luigi ha voluto abbassare il tono, e Alex ha risposto dicendo “mi sa che lo faccio anche io”. Tra loro sono scattati sorrisi e alcune battute, e sembra davvero che i rapporti tra loro siano più seri.