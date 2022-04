Lulù Selassiè è stata presa in giro da Manuel Bortuzzo? Dopo la fine della storia, un gesto del nuotatore scatena la rabbia del web.

Fa discutere la rottura improvvisa tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo che, dopo poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, si sono detti addio. Un annuncio, quello di Manuel, che ha gelato i fan della coppia e la stessa Lulù che, dopo aver raccontato la propria verità, si è trincerata in un silenzio che fa rumore. La fine della storia non è stata digerita dai fan che, per sette mesi, nonostante discussioni e vari allontanamenti, hanno sempre creduto in un amore sincero e pulito.

Tuttavia, un gesto di Manuel, arrivato nella tarda serata di ieri, ha scatenato la rabbia dei fan che si sono schierati quasi totalmente dalla parte di Lulù, ma cosa ha fatto esattamente Manuel?

Manuel Bortuzzo scatena l’ira dei fan di Lulù Selassiè: il gesto che non perdonano

Mentre Lulù Selassiè continua a pensare a Manuel Bortuzzo lasciando like su Twitter ai video e alle foto dei momenti trascorsi con lui nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel pare aver voltato definitivamente pagina. Dopo essere stato pizzicato con l’ex fidanzata Federica poche ore dopo aver annunciato la fine della storia d’amore con Lulù, Manuel ha compiuto un altro gesto nei confronti dell’ex fidanzata scatenando la rabbia dei fan della principessa che, su Twitter, hanno sottolineato la “mancanza di rispetto” nei confronti di Lulù. Manuel, infatti, ha ricominciato a seguire su Instagram l’ex Federica e lo stesso ha fatto lei.

Il gesto di Manuel ha scatenato una vera bufera su Twitter. Tantissimi utenti hanno condannato il gesto di Bortuzzo schierandosi totalmente dalla parte di Lulù come potete vedere dalla foto qui in basso.

Manuel, dunque, ha voltato definitivamente pagina e ha dimenticato Lulù dopo aver sognato un futuro con lei e averle dedicato parole importanti? Lulù, invece, pare non aver superato la rottura. Su Twitter, infatti, continua a lasciare like a video e post in cui è con Manuel nella casa del Grande Fratello Vip come potete vedere qui in basso.

I gesti social sia di Manuel che di Lulù non sono passati inosservati ai fan che, a cinque giorni dalla fine della storia nata nella casa del Grande Fratello Vip e che sembrava la più solida tra le relazioni nate durante il reality, non nascondono la propria delusione per l’epilogo.