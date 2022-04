LDA, dopo Amici arriva l’appello e la promessa dei fan di Lulù Selassiè

LDA, dopo l’eliminazione dal serale di Amici, riceve un appello e una promessa dai fan di Lulù Selassiè. Accoglierà la proposta?

I fan di Lulù Selassiè, dopo l’eliminazione di LDA dal serale di Amici di Maria De Filippi, rivolgono un appello al figlio di Gigi D’Alessio in vista della pubblicazione del videoclip di Bandana, il suo nuovo singolo. A lanciare l’appello, in particolare, è stato uno dei fan più attivi della principessa che, nella casa del Grande Fratello Vip 6, si è fatta conoscere con le sue mille sfumature entrando nel cuore del suo pubblico.

Dotata di una voce bellissima e con il sogno di trasformare la passione per la musica in un lavoro, Lulù non ha mai nascosto di voler diventare una cantante. La principessa potrebbe lanciare entro l’estate il suo primo singolo. Nel frattempo, i suoi fan lanciano un appello a LDA per un motivo preciso.

LDA sceglie Lulù Selassiè come protagonista del videoclip di Bandana?

Nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù ha sfoggiato le sue doti canore attirando l’attenzione di artisti internazionali come Cardi B che è anche l’artista preferita di Lulù e di Gue Pequeno. Il sogno di Lulù è quello di diventare una cantante e, in attesa di poter realizzare il suo sogno, per lei, grazie ad una appello dei suoi fan, potrebbe arrivare una collaborazione con LDA che ha ricevuto un messaggio speciale da papà Gigi.

Su Twitter, infatti, è partita una campagna per chiedere a Luca D’Alessio di scegliere proprio Lulù come protagonista del videoclip di Bandana. Un appello a cui i fan hanno allegato anche diverse foto in cui la principessa indossa in tutto il suo splendore delle bandana.

stasera durante amici continuerà la mia crociata affinché lulù sia nel video di bandana e punto — ℝℕ | ☾ℕℕℍ ℝ (@jordeenvision) April 30, 2022

Il messaggio inviato a Luca D’Alessio da un fan di Lulù che, però, ha seguito anche lui ad Amici, è stato letto da LDA: accetterà la proposta dei fan della fatina che gli hanno promesso un doppio disco di platino qualora dovesse scegliere la principessa come protagonista del video di Bandana o se dovesse esserci un futuro duetto?

Per Lulù, dunque, la carriera musicale potrebbe presto iniziare. I fan si augurano che la “fatina” si lanci presto in una serie di progetti lavorativi per poter dimenticare la delusione d’amore vissuta con Manuel Bortuzzo che l’ha lasciata con un comunicato Ansa di cui lei non sapeva nulla come ha raccontato la stessa Lulù su Instagram. Grazie al lavoro, dunque, dimenticherà il mal d’amore?