Anticipazioni Uomini e Donne: dramma per Gemma Galgani in studio nel corso della nuova registrazione. Ecco cos’è successo.

Nuova registrazione di Uomini e Donne e nuovo dramma per Gemma Galgani. La dama di Torino, insieme alle altre dame e ai cavalieri del trono over e ai tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi, è tornata in studio per registrare una nuova puntata del dating show nel corso della quale ha dovuto fare i conti con una nuova delusione d’amore.

Nelle ultime settimane di Uomini e Donne, Gemma è rimasta seduta nel parterre senza alcuna conoscenza in corso. Tuttavia, recentemente, un nuovo cavaliere del parterre maschile aveva espresso un interesse nei suoi confronti, ma oggi, per la dama di Torino, è arrivata la doccia fredda.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma di nuovo solo, la scelta a sorpresa di Giacomo

A mostrare interesse nei confronti di Gemma, nelle scorse puntate, era stato Giacomo, un signore 72enne residente a Bolzano, ma con origini pugliese. Papà di tre figli di cui una ragazza di 18 anni, Giacomo ha chiesto espressamente a Gemma di uscire insieme. Dopo un po’ di imbarazzo, la Galgani ha accettato e il primo appuntamento l’ha spinta a portare avanti la conoscenza. Nel corso della registrazione del 30 aprile, però, è arrivata una nuova doccia fredda per Gemma che, esattamente come Ida Platano che ha avuto una resa dei conti con Riccardo Guarnieri, si è ritrovata nuovamente senza pretendenti.