Edoardo Tavassi trova l’amore all’Isola dei Famosi 2022? Il fratello di Guendalina rivolge sguardi languidi proprio a lei.

Edoardo Tavassi, insieme ad Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro, è alla ricerca dell’amore. L’avventura sull’Isola dei Famosi 2022 non ha ancora fatto battere il cuore al fratello di Guendalina che, in Honduras, non ha trovato la donna della sua vita. Estefania, infatti, la single dell’Isola, si è fidanzata con Roger. Tuttavia, per Edoardo, le speranze non sono finite.

Nelle prossime puntate, in Honduras, sbarcheranno nuove concorrenti e, tra queste, potrebbe esserci anche la futura fidanzata di Edoardo nonchè futura cognata di Guendalina.

Edoardo Ravassi perde la testa per Fabrizia Santarelli, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2022?

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 del 2 maggio, in Honduras, sbarcherà ufficialmente Beatriz, l’ex fidanzata di Roger che, dopo un confronto con quest’ultimo, dovrebbe restare sull’Isola come concorrente. Il cast dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, si arricchirà presto con nuove naufraghe che faranno sicuramente perdere la testa agli uomini dell’Isola. Oltre a Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger coinvolta in un incidente stradale con il marito Massimiliano Caroletti, in Honduras arriverà anche Fabrizia Santarelli che ha già stuzzicato proprio il fratello di Guendalina.

Ilary Blasi ha presentato Fabrizia Santarelli come nuova naufraga ad Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. La nuova concorrente del reality, in attesa di sbarcare in Honduras, ha registrato un videomessaggio stuzzicando proprio Edoardo che non ha trattenuto sorrisi e sguardi languidi.

“Presto sarò una vostra compagna di avventure all’Isola. Sono single da un po’ e i tramonti dell’Isola mi aiuteranno a lasciare il cuore. L’uomo che cerco deve essere senz’altro colto e intelligente, data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza”, ha esordito Fabrizia Santarelli.

“Ho un grande debole per l’accento romano che è una delle cose più sexy che ci sia. Io sono una ragazza molto romantica e il mio uomo ideale sull’Isola dei sapermi stupire, mi deve portare a vedere i tramonti, deve scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni. Sono convinta che il naufrago che possa stupirmi sull’Isola già c’è, quindi ci vediamo presto!”, ha aggiunto la nuova concorrente.

Le parole di Fabrizia hanno fatto piacere ad Edoardo che spera di trovare presto la donna della sua vita. Sarà proprio Fabrizia Santarelli la donna che cerca? La sorella Guendalina che sarebbe stata protagonista di un gesto choc, come accoglierà colei che potrebbe diventare la fidanzata di Edoardo?