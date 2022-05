L’Oroscopo non ha segreti per i segni dello Zodiaco, specialmente per i fortunati e i malcapitati del giorno. In corso ci sono due transiti con protagonista il pianeta Venere. Il primo è una Congiunzione con Giove, il secondo è il Sestile con Plutone. Fuori le previsioni e la classifica della fortuna.

Osservare le azioni altrui e trarne delle conclusioni è un gesto che tutti fanno, specialmente quando accadono degli avvenimenti ai quali non si riesce a dare una spiegazione. L’Oroscopo non può spiegare il perché di tutto, ma può senza dubbio fornire delle chiavi di lettura tali che permettono di conoscere meglio sé stessi e gli altri. I fortunati e gli sfortunati del giorno vivranno con molta intensità i transiti, ma le sorprese in arrivo è bene che tutti le conoscano fino in fondo.

La bellezza del firmamento incanta tutti con un suolo sguardo al cielo. Inoltre, sapere che tra le stelle e gli Astri c’è sempre un perché a spiegare le cose, rassicura chi in questo momento sta vivendo una fase della sua vita con delle complicazioni. L’Oroscopo ha intenzione di chiarire le conseguenze dei transiti del giorno.

Venere è il pianeta dell’amore, ragione per cui i sentimenti dell’eros sono accentuati. E’ in Congiunzione, cioè è posta alla stessa distanza rispetto un punto, a 28° da Pesci e Capricorno, con Giove, l’astro della potenza. Infatti, con questo moto la passione sarà al massimo, ma non in modo caotico, bensì armonico. Molti troveranno in piccoli gesti, la ragione per vivere tranquillamente le emozioni del cuore.

L’astro si pone poi in Sestile, cioè il cielo è diviso in 6 parti da 60° con la medesima distanza rispetto i segni sopra citati, con il pianeta Plutone, quello della trasformazione. Infatti, l’armonia prima menzionata si evolverà in delicatezza e gentilezza, due modi di vivere l’amore molto intenso, ma unico.

Soprattutto necessario in questo momento di profonda malinconia.

Oroscopo: al primo posto l’Ariete, è energico!

Ariete, Leone e Pesci sono tre segni diversi tra loro, i primi due di fuoco, e l’ultimo d’acqua. Nonostante ciò, hanno in comune una grande fortuna nella giornata di oggi, accompagnata dalla voglia di vivere l’amore e i sentimenti senza risparmiarsi. Se sei del Toro sei il quarto che deve approfondire le informazioni delle previsioni che lo riguardano.

L’Ariete è pieno d’amore, infatti sarà letteralmente irresistibile per chiunque, comprese le persone che poco lo apprezzano. Questa situazione si riversa anche sul lavoro, infatti alcune situazioni si ristabilizzeranno, e tornerà il sereno. Consigli: Congiunzione e Sestile non gli sono ostili, ma dovrà fare attenzione alla moderazione, non deve esagerare con l’esprimere emozioni.

Il Leone è tornato in carreggiata, i transiti lo rendono forte e coraggioso, non tanto al lavoro dove tutto procede tranquillamente, ma in amore. L’obiettivo è quello di ristabilire alcuni rapporti un po’ deteriorati, con questo mood ritorneranno come prima. Consigli: bisogna fare attenzione ai piccoli nervosismi, non bisogna cadervi.

I Pesci sono decisi a cambiare la loro vita, o meglio dargli la direzione che vogliono intraprendere, senza alcuna indecisione. Amore e lavoro sono abbastanza favorevoli, anche perché i moti sembrano proprio valorizzare le sue qualità di ascoltatori e persone al servizio del prossimo. Consigli: vista la fortuna, dedicarsi a chi si ama è un ottimo modo per stare bene.

La Bilancia rimane in fondo alla classifica

La Vergine, il Capricorno e la Bilancia sono una triade ricca di sfortuna nella giornata corrente. I tre segni di terra, ancora terra e poi aria, sono in balia di emozioni contrastanti dovute a delle situazioni poco favorevoli. Ecco qualche consiglio che può fare al caso loro, mentre se sei del Sagittario sei il prossimo in lista che deve approfondire la propria condizione astrologica.

La Vergine è in balia di una crisi di nervi, tanto in amore che al lavoro. Niente sembra andare come sperato, perché oltre all’atteggiamento negativo, ci si mettono pure la Congiunzione e il Sestile che portano i sentimenti su un piano incomprensibile. Consigli: sarebbe meglio dedicarsi a sé stessi, soprattutto quando tutto sembra andare contro.

Il Capricorno è in una brutta situazione per quanto riguarda l’amore. La causa è dovuta ad un atteggiamento freddo e insensibile verso i sentimenti delle persone amate, ma ciò è dovuto dall’eccessivo stress sul posto di lavoro. Consigli: visto che i transiti non danno la giusta spinta, cercare una soluzione ai mille problemi interiori potrebbe essere un primo passo verso la riconciliazione.

La Bilancia è ultima nell’Oroscopo, perché i moti non accendono la sua voglia di comunicazione. Rimane un po’ nascosta tra le retrovie, infatti qualsiasi ambito, amore o lavoro, c’è davvero una scarsa energia nel mettersi in connessione con il prossimo. Consigli: riconoscere i propri errori non è facile, ma è arrivato il momento di abbassare le cresta, specialmente se si è fatto un torto ad una persona amata.