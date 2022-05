Test logica e ragionamento: quanti chilometri ha percorso il cane?

Questo test di logica e ragionamento ti permetterà di distrarti per qualche minuto, tenendo in allenamento il tuo cervello

Mario e Maria abitano in campagna, a distanza di diversi chilometri dal centro cittadino. Mario esce ogni mattina per fare una lunga passeggiata, arrivando fino al negozio di alimentari in paese. Stamattina Mario è uscito ed ha camminato ad una velocità costante di 5 Km/h. Dopo un’ora, Maria si accorge di non aver acquistato la farina per fare il dolce e decide di raggiungere Mario, in modo tale da chiedergli di comprarla.

Sale su una bicicletta e viaggia ad una media di 10 Km/h. Lascia il cancello della casa aperto e il cane ne approfitta per fare una corsa, viaggiando alla velocità costante di 15 Km/h nella direzione di Mario. Quando il cane raggiunge Mario, vede Maria arrivare con la bicicletta e torna indietro verso di lei, senza mai fermarsi. La raggiunge e poi torna indietro verso Mario.

Il cane percorre il tragitto avanti e indietro a velocità costante. Il percorso è sempre più breve con l’avvicinarsi di Maria. Quando Mario e Maria si incontrano, quanti chilometri avrà percorso il cane?

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario concentrarsi e analizzare tutti i dettagli, eliminando quelli superflui. Alcuni particolari, infatti, sono stati inseriti nel testo solo per ingannarti. Se hai capito il trucco, di sicuro in questo momento avrai anche dato la risposta corretta. In questo caso, è necessario farti i complimenti perché non era per niente facile risolvere questo problema.

Nei test di logica e ragionamento bisogna procedere step by step. Quindi, per dare la risposta corretta è necessario comprendere in quanto tempo Maria raggiunge Mario. Mario è partito un’ora prima e viaggia a 5 Km/h, Maria va al doppio della velocità perché è in bicicletta. Quindi, Maria percorre dieci chilometri in un’ora mentre Mario impiega due ore per percorrere lo stesso tragitto. Questo vuol dire che Maria raggiunge Mario dopo un’ora.

Il cane corre a 15 Km/h in maniera costante. Sappiamo che ha corso soltanto un’ora, quindi possiamo tranquillamente affermare che il cane percorre 15 chilometri. Ecco la soluzione: 15 chilometri. E tu, hai indovinato?