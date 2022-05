Royal Family: Harry e Meghan, pesanti accuse nei loro confronti

I Sussex sono troppo melodrammatici? È l’opinione di Tina Brown. La scrittrice ha parlato di Harry e Meghan nel corso di un’intervista

Le vicende legate ai Duchi di Sussex continuano ad infiammare la Gran Bretagna. Da quando Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano, infatti, la coppia ha sempre avuto le luci dei riflettori puntate addosso. Ogni loro spostamento è stato attenzionato in maniera maniacale da paparazzi e giornalisti, alla continua ricerca di una dichiarazione fugace o di uno scatto rubato.

Nel gennaio 2020, i Sussex hanno deciso di lasciare la Royal Family per trasferirsi in Canada. Dopo poche settimane hanno deciso di spostarsi negli Stati Uniti d’America. Pare che questa decisione fosse legata alla scarsa privacy che i due avevano nel paese nordamericano. Per questo motivo, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno optato per gli Stati Uniti.

Oggi vivono in una lussuosa villa a Montecito, nella Contea di Santa Barbara, in California. Su di loro si è espressa Tina Brown, giornalista e scrittrice britannica, grande esperta di vicende reali. Le sue parole non sono state tenere nei confronti dei Sussex. Ecco cosa ha detto la giornalista.

“Harry e Meghan melodrammatici, hanno scatenato un pandemonio”

La scrittrice britannica Tina Brown ha parlato in un podcast del New York Times. Le sue parole sono state riprese dal Daily Mail e sicuramente non piaceranno ad Harry e Meghan. I Sussex, che negli ultimi giorni hanno presenziato agli Invictus Games, sono stati definiti melodrammatici dalla scrittrice: “I Sussex sono francamente troppo melodrammatici, sono andati via e hanno scatenato un pandemonio che non ha giovato a nessuno”.

Secondo la giornalista, Harry è sempre stato molto amato ed il popolo lo ha supportato anche dopo l’annuncio del fidanzamento con Meghan Markle. Poi, dopo la ‘Megxit’, qualcosa è cambiato. Pare che la partenza dei Sussex non fosse una sorpresa per gli addetti ai lavori: “Harry è irascibile, fragile e molto infelice. Ha sempre sofferto il suo ruolo all’interno della Royal Family”.

Sempre secondo la Brown, il marito dell’ex attrice statunitense starebbe vivendo in una sorta di bolla: “Prima o poi si sveglierà”. Infine la previsione sul loro ritorno in Inghilterra: “Non escludo che, dopo la morte della regina, Harry venga riammesso in famiglia. Il problema è che i Sussex vogliono fare soldi e questo genera un conflitto di interessi”. Il riferimento è ai contratti con Spotify e Netflix firmato da Harry e Meghan alcuni mesi fa.