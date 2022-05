Cosa è successo dopo il GF Vip? Gianmaria Antinolfi vuota il sacco su Federica Calemme

Chi non ha riso con Gianmaria Antinolfi? L’imprenditore napoletano partecipa al Grande Fratello Vip 6 e si presenta come un vero e proprio latin lover.

Belen Rodríguez, Dayane Mello sono due delle sue ex storiche. Si definisce un seduttore nel video di presentazione e confessa di aver avuto un flirt con Soleil Sorge.

Arrivato nella Casa, però, non dà tanto prova di queste parole. Si prende un palo dall’influencer e pure da Sophie Codegoni. Nonostante qualche bacio, l’ex tronista di Uomini e Donne si lascia conquistare da Alessandro Basciano.

E’ con Federica Calemme che Gianmaria trova l’amore. Una storia nata in secondo piano, lontano dall’occhio attento del GF Vip, ma che dura ancora al di fuori della Casa.

Scopriamo insieme quale è la verità della loro coppia. Antinolfi vuota il sacco a Casa Chi

Gianmaria Antinolfi vuota il sacco su Federica Calemme e Sophie Codegoni dopo il GF Vip

Gianmaria Antinolfi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, viene invitato come ospite a Casa Chi.

Dopo aver svelato alcuni retroscena sulla coppia formata da Manuel e Lulù, l’imprenditore napoletano parla della sua fidanzata Federica Calemme.

“Con Federica è stato un continuo naturale di qualcosa che stavamo costruendo. Io ho 36 anni e qualche esperienza nella mia vita l’ho fatta. Io credo che bisogna rispettare determinati tempi” rivela il ragazzo.

“Abbiamo vissuto tantissime esperienze belle. Io sono a Firenze in questo momento e Federica ieri ha preso un treno per venire a cenare con me ieri sera a Firenze, per passare una serata insieme” racconta Gianmaria con gli occhi sognanti e conclude: “In questo momento ho una consapevolezza diversa che mi permette di non aver paura“.

Una ex concorrente del GF Vip, Sophie Codegoni, in un’intervista rivelò che non credeva nella storia di Gianmaria e Federica.

Queste le sue parole in merito: “Quale coppia nata al Grande Fratello Vip scoppierà per prima? Io e Alessandro staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme!“.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ci ha preso. Manuel e Lulù sono i primi, nonostante il gesto romantico della Selassié.

Federica, dopo questa evitabile uscita di Sophie, commentò le sue parole. Gianmaria prende le sue difese a Casa Chi e vuota il sacco.

“Non ci ho visto del marcio nelle dichiarazioni di Sophie” commenta Antinolfi e racconta: “Federica ha avuto quella reazione anche perché secondo me sa che sono molto seguiti sui social e lei viene spesso attaccata perché c’è qualcuno che non capisce il nostro rapporto, perché la pressano troppo su alcune cose e quindi era un po’ presa da questo esaurimento”.

Gianmaria Antinolfi ritrova l’amore con Federica Calemme dentro e fuori dal GF Vip. Vuota il sacco in merito alla situazione con Sophie Codegoni. Ha occhi solo per la modella napoletana