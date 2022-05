Il crollo di Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022: struggente sfogo

Ancora uno scontro in diretta a L’Isola dei Famosi. Dopo Clemente Russo e Guendalina Tavassi, anche Carmen Di Pietro ha attaccato duramente qualcuno

Un’altra dura giornata per Carmen Di Pietro sull’Isola dei Famosi. L’affascinante showgirl ha avuto un altro duro confronto, e si è lasciata andare a un intenso sfogo. Dopo Guendalina Tavassi e Clemente Russo, stavolta lo scontro è stato con il figlio Alessanro Iannoni. E la concorrente proprio non ce l’ha fatta a trattenere la sua delusione. La Di Pietro si è molto arrabbiata per il comportamento del figlio. Ma cosa è accaduto di preciso? Nella puntata di venerdì scorso Carmen ha duramente criticato suo figlio.

Il motivo sarebbe il cambio di atteggiamento del ragazzo, che ha deciso di staccarsi un po’ dalla madre e allontanarsi da lei. La Di Pietro l’ha presa molto male: “Sono io che detto le regole a casa mia, lui non accetta le mie attenzioni. Io non voglio che lui dica di no quando gli dico una cosa. Se fa qualcosa per me mi dà una gioia infinita – si è sfogata Carmen – invece ora mi evita. Il suo comportamento è cambiato nei miei confronti, ed è come se si stesse ribellando: visto che mi evita. Un cambiamento totale che non mi aspettavo”.

Isola dei Famosi, il duro sfogo di Carmen di Pietro

Alessandro, evidentemente colpito dallo sfogo della madre, ha provato a chiarirsi, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla mamma. Il ragazzo vorrebbe essere indipendente per affrontare un percorso di crescita individuale. “Mia madre esagera sempre – ha spiegato – mi sta addosso dalla mattina alla sera, a cominciare dal bacetto del buongiorno”. Insomma, un momento particolare tra madre e figlio, acutizzato dalle difficoltà dell’Isola e dalle prove che il reality sottopone quotidianamente ai naufraghi vip.

Luxuria ha commentato questa situazione. L’opinionista ha preso le difese del ragazzo, e consigliato alla showgirl di lasciarlo un po’ libero. “Speriamo che alla fine di questo percorso Alessandro possa festeggiare il suo giorno dell’indipendenza. Ormai è grande. La mamma deve capire che se lui si allontana un po’ non è perché non gli vuole più così tanto bene. Possibile che non lo capisce?”.