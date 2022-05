L’addio all’Isola dei Famosi costa tantissimo: brutte notizie per Jeremias Rodríguez

Jeremias Rodríguez, fratello della modella argentina Belen, partecipa all’Isola dei Famosi 2022. Il naufrago decide di sbarcare in Honduras in coppia con suo padre Gustavo.

Entrambi con caratteri forti, la coppia non va molto d’accordo con la produzione del programma. Infatti, più volte Jeremias si è mostrato amareggiato, scontento e spesso ha creduto che l’Isola dei Famosi fosse contro di loro.

Il ragazzo decide, dopo essere stato eliminato ed essere approdato a Playa Sgamada, di abbandonare il gioco rinunciando alla gara per tornare in Italia dalla sua fidanzata.

Il Rodríguez dovrà pagare una penale salatissima e arriva la brutta notizia per Jeremias. Vediamo insieme a quanto ammonta

L’addio all’Isola dei Famosi è salatissimo: brutte notizie per Jeremias Rodríguez

Jeremias Rodríguez partecipa all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con suo padre Gustavo. Quest’ultimo viene eliminato dal gioco e sbarca a Playa Sgamada. Questa spiaggia ospita i naufraghi che si trovano nel limbo: attraverso un altro televoto potranno o tornare sull’Isola principale o dire addio e rientrare in Italia.

Il fratello di Belen si salva, ma viene mandato al televoto contro la coppia formata da Estefania e Roger, mentre una naufraga molto discussa accusa un brutto malore.

Jeremias perde e viene eliminato. Sale poi sulla barca che lo porta a Playa Sgamada dove ritrova suo padre.

Il ragazzo sente di essere stanco, deluso e insofferente nei confronti del reality show. Approdato sull’Isola, decide di tornare in Italia.

Ilary Blasi, insieme ai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, provano a convincere il naufrago, anche perché Jeremias vuole mostrare all’Italia di essere maturato e questa non è una scelta da uomo che vuole combattere.

Il Rodríguez rivela che lui non è fatto per i reality show. Odia le dinamiche legate a questo tipo di format e non vuole stare alle regole che gli impongono.

Vladimir, in ascolto, ride sotto i baffi per questa affermazione. Nella sua carriera, cosa ha fatto se non i reality show?

Mentre Guendalina Tavassi fa un gesto choc e Roger la smaschera, Jeremias torna in Italia e arrivano le brutte notizie.

Quando un naufrago decide di abbandonare il gioco, deve pagare una penale salatissima. Questo avviene in ogni tipo di reality show.

Come bentornato, il Rodríguez si trova una bella multa da pagare. Deve pagare 50mila euro di penale e non potrà presentarsi più in studio. I concorrenti eliminati dal televoto, invece, possono continuare a seguire la diretta da Milano.

Jeremias Rodríguez si è trovato una bella gatta da pelare. Le brutte notizie sconvolgeranno o meno l’ex naufrago dell’Isola dei Famosa? Cosa si fa per amore…