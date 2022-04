Isola dei Famosi 2022, gesto choc di Guendalina: Roger la smaschera così

Roger smaschera Guendalina: gesto choc all’Isola dei Famosi 2022

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 si trovano in una situazione estrema. Ormai è più di un mese che sono in Honduras e la fame sta giocando dei brutti scherzi.

I concorrenti hanno sempre meno energia anche perché non stanno riuscendo a pescare quasi nulla e la quantità di riso è effimera. Le prove Leader e Ricompensa motivano i naufraghi a tirare fuori le loro forze per conquistare del cibo.

L’unione fa la forza, ma comunque devono mangiare quantità elevate di alimenti in pochissimo tempo, finendo per ingozzarsi e stare male poi dopo.

Durante una prova, Guendalina Tavassi fa un gesto choc e Roger la smaschera. Vediamo insieme cosa è successo

Roger smaschera Guendalina: gesto choc all’Isola dei Famosi 2022

Se all’inizio i concorrenti gareggiavano in coppia, adesso i naufraghi sono tutti contro tutti.

Per due settimane hanno gareggiato in due gruppi diversi e si sono creati di legami di simpatia e di strategia. Tutt’ora i concorrenti hanno delle loro preferenze nette.

L’Isola dei Famosi li sta mettendo a dura prova, soprattutto per quanto riguarda il cibo, mentre Lory Del Santo non perdona e parte lo sconto titanico.

Durante la puntata di lunedì del reality show, i naufraghi riescono a vincere la Prova Ricompensa ottenendo della pizza e della birra. Sono tutti felici ed affamatissimi.

Roger, modello brasiliano, nota il gesto choc di Guendalina Tavassi e non perde tempo smascherandola.

L’influencer si sarebbe messa dei tranci di pizza in un punto molto intimo, andando contro il regolamento del gioco.

“Si è messa una pizzetta nel c**o” confessa il modello cercando di far riflettere il gruppo sul comportamento della naufraga.

La stessa scena l’ha vista anche la fidanzata di Roger, Estefania che conferma le parole del modello.

“A un certo punto, mi giro e vedo sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella” rivela la modella e continua: “Lei, Guendalina. E vedevo che lui (Roger, ndr) diceva ‘Ma perché te la stai mettendo nel c***o?‘“.

Estefania è inorridita e aggiunge: “Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere, ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso“.

La stessa versione viene confermata anche da Laura Maddaloni che lo racconta a suo marito Clemente Russo che ride de gesto choc.

Rissa sfiorata tra due donne Alpha all’Isola dei Famosi, mentre Guendalina rivela di aver nascosto il cibo per non rimanere senza niente da mangiare.

Il trio del quale non posso fare a meno #ISOLA PIC.TWITTER.COM/IQM6IZK0HH — Anche meno… Like a virgin 🎶 (@Silviatrevisis) APRIL 28, 2022

La fame gli sta dando alla testa. Il gesto choc di Guendalina diverte molto alcuni naufraghi, mentre altri lo trovano poco rispettoso. L’Isola dei Famosi deve continuare e forse la produzione prenderà dei provvedimenti nei confronti della naufraga