Dopo Matrimonio a prima vista, la scelta delle coppie che cambia tutto

Dopo l’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, la nuova vita delle coppie riparte dalla complicità. Gli aggiornamenti a due settimane dalla fine del programma di Real Time



L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista è stata ormai archiviata. Come sempre, anche questa stagione è stata accolta con un grande successo, rendendo il programma di Real Time un vero e proprio cult. Come sempre, la grande curiosità del pubblico è per capire “come andrà a finire”. Solo una la coppia che ha mantenuto il matrimonio, mentre le altre due si sono separate. Tuttavia, per questa coppia le cose non sono andate bene, nel senso che nella “vita reale” sono venute fuori difficoltà oggettive che hanno indotto gli sposi a fare scelte differenti. L’ottava edizione, da questo punto di vista, è stata negativa.

Le cose sono andate bene nella sesta e nella settima edizione, quando a sopravvivere all’esperimento sono state due coppie su tre. Male invece in questa ottava, perché due coppie hanno divorziato al termine del periodo di prova, mentre la terza è andata avanti ma scegliendo di separarsi dopo qualche settimana. Si tratta di Antonio e Giorgia, che hanno spiegato che non volevano che il loro matrimonio finisse, ma che si sono dovuti arrendere alla realtà dei fatti.

Matrimonio a Prima Vista, le scelte che hanno cambiato la storia delle coppie

Soprattutto, è stata la distanza a pesare. In ogni caso, la coppia si è separata senza rancori, lasciando tra loro una bella amicizia. “Giorgia è stata la mia compagna ideale per questo viaggio – ha spiegato Antonio – dopo questa esperienza ho capito che vorrei una donna così. Forte e capace di tenermi testa”. “Ho superato molti miei limiti, sconfitto dei demoni”, ha raccontato invece Giorgia, “E questo lo devo soprattutto grazie a lui”. In ogni caso per entrambi è stata un’esperienza significativa, che ha comunque lasciato qualcosa. Certo, bisogna capire come mai il “succo” del programma, ossia l’amore, non c’è stato.

Persone sconosciute si sposano, tentano questa grande scommessa, e invece si ritrovano a essere soltanto dei buoni amici. Va detto che al di là delle singole coppie, tutti i partecipanti, ossia Giorgia, Mattia, Gianluca e Cristina sono rimasti amici tra di loro. L’aver condiviso questa speciale esperienza è stato importante, e almeno hanno trovato l’amicizia, che di certo non è da buttare.