Grave incidente per la famosa coppia vip: la verità sulle condizioni

La famosa coppia vip è stata vittima di un terribile incidente. La verità sulle loro condizioni ha gelato il web.

La famosa coppia vip nelle scorse ore si è trovata al centro della notizia perchè è stata coinvolta in un terribile incidente. I due avevano scelto di fare una sorpresa alla loro figlia minore, di soli 14 anni, prendendole il cagnolino che tanto desiderava.

Per farlo si sono recati in un punto distante 80 km. Durante il tragitto, una macchina ha effettuato un sorpasso ad un camion andando a sbattere in maniera frontale contro la vettura che ospitava Eva Henger e Massimiliano Caroletti.

I due, nonostante qualche problema, sembrano stare bene, mentre per l’altra coppia che avrebbe causato l’incidente, non ci sono buone notizie perché sarebbero morti sul colpo.

A fornire maggiori dettagli sulla vicenda è stato il marito di Eva Henger che sui social ha rotto il silenzio raccontando la sua versione dei fatti.

Eva Henger e Massimiliano Caroletti coinvolti in un terribile incidente: lui rompe il silenzio

Eva Heger e Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un terribile incidente e sui social lui ha scelto di rompere il silenzio per sé e per sua moglie rivelando la sua versione della storia in quest’episodio che ha lasciato tutti senza parole:

“Qui in terapia intensiva non mi permetterò di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti” ha subito esordito attraverso le Instagram stories. “Le fratture sono molte di più di quelle scritte da giornali ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima” ha poi spiegato, fornendo maggiori dettagli in merito a questa vicenda. “Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che effettuato un sorpasso impossibile” ha subito aggiunto, in quanto l’altra coppia non è sopravvissuta allo scontro mentre loro si sarebbero salvati grazie alla cintura di sicurezza.

Massimiliano ha parlato anche a nome di sua moglie in quanto si trova in un altro ospedale. La Henger, infatti, ha voluto subito tranquillizzare i suoi figli e in particolar modo Mercedesz che voleva rinunciare al suo ingresso all’Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi ha fatto un’inedita confessione, per starle accanto.