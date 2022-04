Ilary Blasi vuota il sacco in diretta: non l’aveva mai detto prima

Ilary Blasi ha vuotato il sacco durante la diretta dell’Isola dei Famosi: non l’aveva mai confessato prima di questa sera.

Ilary Blasi durante la diretta di questa sera dell’Isola dei Famosi si è lasciata andare ad una confessione inedita che non aveva mai fatto prima di ora.

Il tutto è partito quando la conduttrice romana ha aperto il collegamento con Carmen Di Pietro e Alessandro, provando a far ragionare la showgirl in merito al suo attaccamento nei confronti del figlio. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso che lei viene a svegliarlo a prima mattina soltanto per dargli il bacio del buongiorno e vorrebbe una maggiore indipendenza.

Gli opinionisti in studio hanno chiesto alla padrona di casa se anche lei avesse questo rapporto morboso con suo figlio e la sua replica non è tardata ad arrivare.

Ilary Blasi l’ha confessato per la prima volta all’Isola dei Famosi consegnando al pubblico un altro tassello della sua vita privata di cui nessuno era a conoscenza.

Isola dei Famosi: la confessione in diretta di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha provato invano a far cambiare idea a Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi, dove sono volati stracci tra i concorrenti, ma purtroppo non ci è riuscita e quando Nicola Savino le ha chiesto se lei avesse lo stesso tipo di rapporto con Christian Totti la sua risposta non è tardata ad arrivare.

“Macché, a stento mi saluta!” ha replicato ironica come soltanto lei sa essere, rivelando che non ha questo rapporto che la sua concorrente ha con il figlio che definisce ancora un bambino nonostante abbia raggiunto la maggiore età da qualche tempo.

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi ha svelato un altro piccolo tassello riguardante la sfera privata della sua vita, ammettendo che non è una mamma particolarmente apprensiva come può apparire la sua concorrente che si rifiuta perfino che suo figlio possa avere interessi amorosi perché secondo lei troppo piccolo per iniziare a trovare l’amore. “Sull’Isola me lo stanno plagiando” ha commentato Carmen Di Pietro convinta che sia vittima di cattive influenze durante il corso di quest’esperienza in Honduras dove invece lui è alla ricerca della sua indipendenza.