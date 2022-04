Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi smaschera tutti: che cosa succede a telecamera spente

All’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha smascherato tutti i suoi compagni di viaggi rivelando che cosa succede a telecamere spente.

All’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha deciso di smascherare tutti i suoi compagni, colpevoli secondo lui di non aver detto la verità durante il corso della diretta di questa sera.

Il concorrente, infatti, dopo l’ennesima concorrente che ha visto protagonista sua sorella Guendalina le ha fatto notare che probabilmente gli altri cercano lo scontro con lei per avere una maggiore visibilità durante il corso del programma. Ilary Blasi così ha subito colto la palla in balza e gli ha chiesto di fare nomi e cognomi.

Il Tavassi non si è tirato indietro e non solo ha fatto i nomi delle persone che ritiene “colpevoli” ma anche in quale contesto avrebbero messo in atto tale piano.

Edoardo Tavassi ha smascherato tutti all’Isola dei Famosi raccontando come starebbero le cose tra di loro e quando le telecamere non li riprendono.

Edoardo Tavassi smaschera i concorrenti dell’Isola dei Famosi in diretta

Edoardo Tavassi ha subito riposto alla domanda che gli ha posto Ilary Blasi, che durante il corso di questa serata ha fatto un’inedita confessione della sua vita, rivelando che secondo lui non pochi concorrenti sarebbero alla ricerca dello scontro per avere poi maggiore spazio durante il corso della diretta all’Isola dei Famosi.

Il fratello di Guendalina ha fatto il nome del rapper Blind rivelando che gli sarebbe stato consigliato di prendere parte a qualche discussione perché non riusciva ad emergere all’interno del gruppo. O Estefania che a telecamere spente avrebbe confidato di essere stata contenta di aver avuto una discussione con Guendalina così avrebbero sicuramente avuto un maggiore spazio durante la diretta di canale 5.

I diretti interessati hanno smentito le dichiarazioni di Edoardo, ma sua sorella ha confermato il tutto rivelando che quanto racconto da lui sarebbe realmente accaduto a telecamere spente negli scorsi giorni.

Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi ha sicuramente fatto breccia nel cuore del pubblico di canale 5 che lo apprezza per i suoi modi schietti e diretti di dire ciò che pensa senza filtri e senza mezza termini.