Oroscopo 30 aprile 2022: fortunati i Gemelli, ricaduta per la Bilancia

La giornata sarà lunga per qualcuno, poiché secondo l’Oroscopo i fortunati e gli sfortunati se la vedranno con delle situazioni particolari, ma la fine del mese è dura per tutti. Il transito in gioco è un’eclissi solare! Niente paura, ecco qualche consiglio per affrontare tutto.

L’Oroscopo è il mezzo fondamentale per affrontare quelli che sono degli importanti cambiamenti. A volte, si cade nell’errore di considerarlo come una fonte di verità assolute, ma in realtà è tanto altro. Così, analizziamo gli eventi più importanti della fine di aprile, un mese che ha stravolto non poco le carte in tavola. L’eclissi ci prepara ad affrontare l’inizio del mese successivo, che inizino le danze!

Euforia, apprensione, ansie e sregolatezza sono soltanto alcuni degli effetti dell’eclissi solare di cui parliamo nell’Oroscopo di oggi. Per capire fino in fondo di cosa si tratta, è necessario fare un piccolo ripasso del mese. Diciamo che le trasformazioni avvenute non sono state poche, infatti è nei giorni scorsi che nelle difficoltà i segni hanno capito qualcosa di importante.

Alcuni si sono resi conto di dover scegliere, poiché trovandosi di fronte ad un bivio con l’obiettivo di raggiungere la felicità, è giusto farlo anche per non creare false illusioni. Altri invece si sono confusi maggiormente, non riuscendo e venire né a capo, né a coda.

Sia quelli decisi che quelli un po’ persi, devono fare molta attenzione a questo transito. La ragione risiede proprio nell’alta intensità percepita nelle emozioni, quindi non si deve assolutamente cadere in preda a queste ultime. Si potranno fare deli errori che si rimpiangeranno in futuro.

Ecco chi sono i fortunati e gli sfortunati della giornata.

Oroscopo: i Gemelli sono i primi in classifica!

Cari Gemelli vi siete ripresi, e con voi anche il Toro e il Leone! Tre segni molto particolari e diversi tra loro anche per elemento, in gioco abbiamo: aria, terra e fuoco. Il modo migliore per canalizzare le energie è quello di mantenere un minimo di controllo, ma la positività va accolta a pieni polmoni. Se sei Capricorno sei il quarto ed è bene che tu sia a conoscenza di alcuni dettagli che ti riguardano.

I Gemelli sono al massimo delle loro facoltà, specialmente quelle che sfruttano nel mondo del lavoro. L’eclissi regala la giusta tensione a questo segno che nelle difficoltà riesce a dare il meglio di sé. Ci sono buone opportunità di guadagno. In amore tutto procede alla normalità. Consigli: approfitta della fortuna per metterti in gioco al 100%, è il momento per osare e provare nuove aspirazioni.

Il Toro è pieno di cose da fare, situazione che l’ha portato a dedicarsi molto poco alla persona amata. Così, l’obiettivo è quello di ritornare in careggiata, e il transito favorisce la giusta euforia per affrontare tutto, comprese le complicazioni nel mondo del lavoro. Consigli: riprendere questioni del passato potrebbe far paura, ma è la cosa più giusta nel momento in cui è necessario vivere un’evoluzione personale.

Il Leone è molto condizionato dal moto, ma nonostante il suo essere impulsivo, non cade nel terribile vortice di emozioni che ci si potrebbe aspettare. In realtà, sia amore che lavoro diventano i momenti nei quali dare il massimo, infatti ci saranno nuove chance di evoluzione. Consigli: niente può scalfire al momento il segno di fuoco, ma è bene anche ricordare che la presunzione non porta lontano, attenzione alle persone amate.

Ultimo posto per la Bilancia e qualcun altro!

Niente di bello per questa triade che farà i conti anche con dei fantasmi dal passato. Si tratta della Vergine, dello Scorpione e della Bilancia! Oggi si prevede una giornata ricca di emozioni tossiche, specialmente nelle relazioni interpersonali. Tre segni di terra, acqua e aria, ecco qualche consiglio. Al quartultimo posto c’è l’Ariete che deve assolutamente conoscere alcune questioni che lo riguardano.

La Vergine è distratta da tanti impegni, e l’eclissi contribuisce a favorire questo suo mood che la fa sembrare un po’ tra le nuvole. Distaccarsi dalle relazioni per un po’ potrebbe far sentire meglio questo segno preso dalle incombenze del lavoro, le quali ultimamente la rendono più stanca che mai. Consigli: vista la situazione un po’ altalenante, la prospettiva migliore è quella di fare ciò che più rasserena, come passare del tempo in pieno relax.

Lo Scorpione è in preda ad un turbinio di emozioni, infatti il transito contribuisce a renderlo un po’ agitato. Questi potrebbe sentire la necessità di scappare da tutto e tutti. Amore e lavoro finiscono per essere i capri espiatori di situazioni che non riesce più a tollerare. Consigli: non è corretto evitare di assumersi le responsabilità, è un gesto poco consono e familiare al segno, quindi la mossa migliore sarebbe quella di fare un’analisi interiore, per capire fino in fondo cosa davvero si desidera.

Concludiamo l’Oroscopo con la Bilancia che è in balia di nervosismi di ogni tipologia, specialmente nelle relazioni interpersonali. Il problema è dato da un forte periodo di stress che ha finito per confondere il segno e ad agitarlo, condizione che poi si riversa anche sul lavoro. Consigli: ogni tanto sarebbe meglio sfogarsi con una persona cara, magari un amico potrebbe condividere un pensiero utile per affrontare le situazioni più spiacevoli.