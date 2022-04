Test logica: aiuta gli amici a cuocere gli hamburger

Questo test è ambientato in una cucina. Oggi dovrai aiutare tre amici a cucinare degli hamburger nel minor tempo possibile

Questo test di logica e ragionamento ti consentirà di mettere alla prova le tue capacità di trovare una soluzione in pochi secondi. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica ed è solo un breve passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Mettiti alla prova e risolvi il problema. Se ci riesci in meno di sessanta secondi, vuol dire che sei un vero genio. Vediamo cosa sai fare!

Sei in compagnia di due amici, avete fame e decidete di cucinare tre hamburger. Avete fretta, perché uno di voi domani deve svegliarsi all’alba per andare a lavorare, quindi non potete fare troppo tardi. Dovete cuocere la carne nel minor tempo possibile ma c’è un problema: la griglia è troppo piccola e può contenere soltanto due hamburger per volta.

Ogni hamburger ha un tempo di cottura di due minuti per lato. Come farete a cuocere gli hamburger nel minor tempo possibile? E qual è il tempo che impiegherete per cucinare i tre hamburger? Valuta attentamente tutte le opzioni, fai bene tutti i calcoli e poi rispondi. Una volta data la risposta, scorri il testo alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere questo test è necessario molto allenamento. Solo chi si mette alla prova con un test del genere al giorno può sperare di risolverlo in meno di un minuto. Se ce l’hai fatta, ti facciamo i complimenti perché era molto complicato. Se, al contrario, non hai trovato una soluzione, non abbatterti. Vuol dire che dovrai allenarti un po’ di più nei prossimi giorni.

In realtà, come spesso accade per i test di logica e ragionamento, le soluzioni sono due. Nel primo caso, metto due hamburger sulla griglia per due minuti, poi li giro per cuocerli anche dall’altro lato, sempre per due minuti. Una volta cotti i due hamburger, metterò il terzo sulla griglia e passeranno altri quattro minuti (due per ogni lato). Avrò cotto i tre hamburger in 8 minuti ma c’è una soluzione migliore, in grado di farmi risparmiare qualche minuto.

Ecco la soluzione ideale: cuocio due hamburger da un lato per due minuti, ne metto uno da parte e inizio a cuocere il primo lato del terzo hamburger. Il primo hamburger, intanto, sta cuocendo dall’altro lato. Quando sarà interamente cotto, saranno passati quattro minuti. A questo punto avrò un hamburger completamente cotto e altri due pezzi di carne da cuocere su un solo lato. Ed è proprio ciò che farò. Dopo 6 minuti avrò cotto i tre hamburger e avrò guadagnato due minuti rispetto alla prima soluzione.