Le parole dell’esperta: “Meghan Markle non tornerà più in Gran Bretagna”

Meghan Markle non metterà mai più piede in Gran Bretagna. Lo dice un’esperta delle vicende legate alla Royal Family. Ecco il motivo

Meghan Markle ed il Principe Harry hanno lasciato il Regno Unito oltre due anni fa. Eravamo alla vigilia della diffusione della pandemia mondiale e i due (ex) reali decisero di trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, territorio da sempre amico della Royal Family, i Sussex decisero di spostarsi negli Stati Uniti d’America, dove vivono ancora oggi.

La coppia risiede in una splendida villa di Montecito, nella Contea di Santa Barbara, in California. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di euro e si trova in una delle zone più lussuose dello stato. Pare che l’ex attrice statunitense non abbia nessuna intenzione di ritornare in Inghilterra. Lo afferma un’esperta sulle vicende legate alla Royal Family. Ecco cosa ha detto.

“Meghan Markle odia l’Inghilterra”

Tina Brown è una scrittrice molto esperta sulle vicende reali. Ha parlato nel podcast Sway del New York Times, riportato dal Daily Mail, del possibile ritorno in patria dei Sussex: “Anche se Harry dovesse ricucire il rapporto con Carlo e William, Meghan non tornerà mai indietro perché odia l’Inghilterra”. Parole durissime, soprattutto se pronunciate pochissimi giorni dopo il ritorno dell’ex stella di Hollywood in Gran Bretagna.

La Brown si è detta convinta, invece, del ritorno del Principe Harry in patria: “Vuole servire il suo paese”. Sembra difficile, dunque, che Meghan riprenda nuovamente i titoli nobiliari. Non diventerà mai principessa, condividendo lo stesso curioso destino con Kate Middleton. Ufficialmente, i Sussex non sono tornati insieme a Londra per gli eventi pubblici ufficiali per questioni di sicurezza.

L’impossibilità di concedergli una scorta da parte di Scotland Yard avrebbe spinto Harry e Meghan a non partecipare alla commemorazione in ricordo del Principe Filippo. Questa tesi non ha convinto i media inglesi, che non accettato questa assenza pochi giorni prima il viaggio in Olanda per gli Invictus Games. La scrittrice britannica vede comunque un piccolo spiraglio di luce dopo l’incontro tra i Duchi di Sussex e la Regina Elisabetta: “L’invito della regina serve a tutti, abbiamo bisogno che la Royal Family sia unita”.