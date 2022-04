Lulù Selassiè, l’ultimo gesto d’amore per Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè, dopo la fine della storia nata nella casa del Grande Fratello Vip 6, compie un ultimo gesto d’amore per Manuel Bortuzzo.

La favola d’amore che Lulù Selassiè ha difeso contro tutto e tutti nella casa del Grande Fratello Vip 6 e che sperava di vivere serenamente nella vita, è naufragata per scelta di Manuel Bortuzzo che, dopo poco più di un mese dal ritorno di Lulù alla realtà, ha annunciato la scelta di chiudere la storia e percorrere due strade separate. Un annuncio, quello di Manuel, che è arrivato come un fulmine a ciel sereno sia per i fan che per la stessa Lulù che sperava in un epilogo diverso della storia.

Tra Manuel e Lulù è ormai finito tutto da quattro giorni, ma l’amore della Selassiè per Bortuzzo è ancora intatto. Anche nel post pubblicato su Instagram con cui ha raccontato la propria verità, Lulù ha compiuto un ultimo gesto d’amore per l’ex fidanzato.

Lulù Selassiè protegge Manuel Bortuzzo: l’ultimo desiderio

Sin dalle prime settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello vip, Lulù ha sempre provato un forte sentimento nei confronti di Manuel Bortuzzo. Un sentimento che è cresciuto settimana dopo settimana e che ha anche travolto lo stesso Manuel Bortuzzo che, più volte, aveva parlato del desiderio di avere un futuro con Lulù difendendo il loro amore con arco e frecce. Purtroppo, però, i desideri di entrambi hanno dovuto fare i conti con la realtà e lo scorso 25 aprile, improvvisamente, dopo una romantica notte trascorsa insieme per il mesiversario, Manuel ha annunciato la rottura con un comunicato che Lulù ha scoperto dai social.