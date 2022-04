Doctor Strange, arriva il secondo episodio: le anticipazioni

È in arrivo Doctor Strange nel Multiverso della Follia. C’è già la data di uscita ufficiale del secondo episodio. Ecco tutte le anticipazioni

Dopo sei lunghissimi anni di attesa, i fan del dottor Stephen Strange potranno finalmente vedere il loro eroe alle prese con il secondo capitolo del film. La pellicola è intitolata Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed è diretta da Sam Raimi. Il primo episodio era stato diretto da Scott Derrickson. Benedict Cumberbatch torna a vestire i panni di Doctor Strange a distanza di sei anni.

La Marvel ha annunciato questa produzione con grande entusiasmo. La casa di produzione statunitense pensa che questo film possa migliorare gli incassi ottenuti al botteghino dal primo capitolo del 2016. Abbiamo già la data ufficiale di uscita, alcune anticipazioni sulla trama e il cast completo. Gli appassionati dovranno ancora aspettare qualche giorno, ormai ci siamo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le anticipazioni

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è pronto ad uscire al cinema. Il film debutterà nel grande schermo il prossimo 4 maggio. Il film è atteso da circa un anno dai fan perché, in un primo momento, il debutto al cinema era previsto per il mese di maggio del 2021. Le restrizioni causate dalla pandemia mondiale hanno costretto la produzione a rimandare più volte la data di uscita.

Purtroppo il Covid ha fatto saltare diverse pellicole l’anno scorso. Il film sarà trasmesso in anteprima in Italia, mentre negli Stati Uniti d’America sarà necessario aspettare il 6 maggio. Il Doctor Strange, aiutato da alleati vecchi e nuovi, dovrà affrontare le realtà parallele del Multiverso e sarà costretto ad affrontare un nuovo avversario. Il cast è molto importante. Sam Raimi ha usato tecniche di ripresa tali da generare nello spettatore delle sensazioni di ansia.

Oltre a Cumberbatch, ci saranno anche Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong e Xochitl Gomez. Il primo trailer è stato diffuso dopo i titoli di coda del film Spider-Man: No Way Home, il 22 dicembre 2021. Durante il Super Bowl 2022, invece, è stato diffuso un altro teaser trailer del film. Non resta che aspettare il 4 maggio per scoprire cosa combineranno questa volta il Doctor Strange ed i suoi amici.