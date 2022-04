E’ stato il vincitore morale dell’Isola dei Famosi: ecco com’è e cosa fa oggi

Fu considerato il vincitore “morale” dell’Isola dei Famosi. È diventato famoso per la sua voce. Oltre alla musica è stato anche un attore

Le prime edizioni dell’Isola dei Famosi restano indimenticabili. Un po’ per il naturale effetto nostalgia, un po’ perché c’era grande curiosità attorno a un tipo di televisione nuovo. E anche perché la scelta dei “famosi” era effettivamente accurata, con personaggi davvero noti. Uno di questi fu Adriano Pappalardo, che fu un po’ ripescato dall’ombra e divenne popolarissimo. Fu il mattatore di quell’edizione, davvero scatenato, anche se non riuscì a vincere.

Molto famoso come cantante in Italia, arrivava da Lecce ed era noto per i suoi modi piuttosto rudi e una riconoscibile schiettezza. Personaggio singolare, famoso anche per il suo “grugno” un po’ da bruto, si è affermato anche come attore. In realtà è una persona gentile e simpatica. Ha dovuto faticare per affermarsi come cantante, e fu costretto a lasciare la sua terra di origine. Divenne famoso già negli anni ’70, con dele “hit” di successo. La sua più famosa è un cavallo di battaglia, “ricominciamo”.

Dominò all’Isola dei Famosi con la sua grinta: cosa fa oggi questo personaggio

Una delle canzoni più famose e conosciute della musica italiana. Importante fu la sua collaborazione con Lucio Battisti. Ma sarà una sorta di fuoco di paglia, perché Adriano, nonostante un notevole successo, decide di dedicarsi al cinema. Il suo debutto è nel 1984, con il film “A tu per Tu” di Sergio Corbucci. Da lì comincia a frequentare anche il piccolo schermo, mettendo da parte il mondo della canzone. La sua partecipazione all’isola dei Famosi risale al 2003. Sfrutterà questo grande successo per partecipare a Sanremo (una parentesi col ritorno alla musica) e soprattutto sarà spessissimo ospite in varie trasmissioni tv nella veste di opinionista.

Proprio una di queste occasioni gli fu fatale, televisamente parlando. Un incredibile litigio scoppiato con Antonio Zequila in una diretta a Domenica In, di fatto lo allontana dagli schermi. Pappalardo, deluso e amareggiato, ha finito col defilarsi dal mondo dello spettacolo. Infatti, sono anni che non appare in tv e non rilascia interviste.