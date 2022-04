Elisa Isoardi ritrova l’amore? Al suo fianco ci sarebbe Lui!

Nuovo cavaliere al fianco di Elisa Isoardi: ha ritrovato l’amore?

Elisa Isoardi si vede sempre meno sul piccolo schermo. L’anno scorso ha partecipato all’Isola dei Famosi non riuscendo ad arrivare in finale per un problema all’occhio.

Da quel momento, le sue comparse in televisione sono diventate sempre più sporadiche.

Ha lasciato La prova del cuoco e ha poi fatto qualche ospitata a La vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Alla Rai manca da tempo, forse perché Elisa ha ritrovato l’amore? Scopriamo insieme chi si trova al suo fianco

Elisa Isoardi è una bellissima donna che ha sempre provato a tenere private le sue frequentazioni.

Fidanzata per quattro anni con il leader della Lega, Matteo Salvini, ha poi frequentato per un periodo l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

La Isoardi si presenta all’Isola dei Famosi, dove ora sta nascendo una nuova coppia, da single dopo aver rivelato di aver lasciato il suo ultimo compagno.

Da quel momento non si è più saputo nulla sulla sua vita privata.

Anche sul fronte lavorativo tutto tace ed è un dramma che nessuno si aspettava. Da quanto ha rivelato il portale Dagospia, però, sono in arrivo buone notizie.

La Rai ha scelto Elisa come conduttrice di un programma che sarà in diretta tutto fuori dallo studio televisivo.

“Elisa punta alla domenica mattina di Rai 2” si legge sul portale, ma non si sa ancora quale tema affronterà.

Belle notizie arrivano anche sul fronte sentimentale. Sembra che Elisa abbia un nuovo cavaliere e che sia sbocciato un nuovo amore.

Il settimanale Diva e Donna sgancia la notizia. “Gira voce che la conduttrice, ex di Matteo Salvini, sia molto serena che per un altro motivo: da un po’ avrebbe un nuovo cavaliere. Per che abbia un cavaliere, ma no, non si tratta di un ritorno di fiamma con l’ex storico Alessandro Di Paolo” si legge sulla rivista.

I fan sono impazziti: tutti vogliono sapere di chi si tratta. Il nome non è ancora uscito allo scoperto anche perché la Isoardi tiene alla sua privacy.

Dopo tutto questo parlare, però, sicuramente la conduttrice rivelerà a breve di chi si tratta.

Elisa Isoardi sta per ripartire sia con il lavoro che con l’amore. Ha ritrovato e riprovato questo sentimento per un nuovo cavaliere e siamo tutti in attesa della grande notizia