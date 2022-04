Ilary Blasi al settimo cielo: la scelta di Mediaset per lei!

La scelta di Mediaset è una bomba per Ilary Blasi: la conduttrice è al settimo cielo

Diciamocelo sinceramente: la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi è stata un vero e proprio flop.

Nonostante gli opinionisti e nomi del momento Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, Ilary Blasi non è riuscita a tenere botta al successo del Grande Fratello Vip 5.

Quest’anno, nonostante quello che si pensava, l’Isola dei Famosi è un successo. Nicola Savino, Vladimir Luxuria e Alvin tengono banco e compagnia alla conduttrice.

Grandi risultatoni non arrivano comunque, ma i social continuano a rimanere molto attivi con l’#Isola.

Adesso per Ilary Blasi arriva la notizia bomba. Mediaset l’ha scelta e lei è al settimo cielo.

Scopriamo insieme quale proposta le è arrivata!

Mediaset ha scelto Ilary Blasi: la conduttrice è al settimo cielo!

Ilary Blasi è una donna che ama provare sempre cose nuove. Come quando decise di salutare la conduzione del Grande Fratello Vip per nuovi stimoli.

Ormai si è conquistata una fetta di pubblico con il suo parlare romano, esplicito e talvolta anche tagliente. Il suo modo di fare davanti alla telecamera è naturale e quello che pensa, dice.

Mentre all’Isola dei Famosi nasce una nuova, dopo aver lasciato il GF Vip in mano ad Alfonso Signorini, la Blasi prova nuovi programma.

Eurogames e Star in the Star la vedono come conduttrice anche se non ottengono il successo tanto sperato.

E’ con l’Isola dei Famosi che si rimette nuovamente alla prova ottenendo più o meno consensi nelle varie edizioni.

Il suo piccolo bottino lo porta a casa e continua a portarlo anche adesso con un cachet da capogiro.

Nonostante i pochi ascolti, la Mediaset ci mette sempre la mano sul fuoco su Ilary Blasi. Sa che ormai piace al pubblico e arriva la scelta per la bella conduttrice.

A rivelare la notizia è il giornalista Marco Verdelli che confessa la notizia bomba.

La Mediaset ha scelto di costruire un programma fatto ad hoc per la moglie di Francesco Totti. Sarà un “nuovo e blindatissimo progetto in prima serata“.

Il format, quando verrà approvato, ci terrà compagnia durante la sera, ma non sappiamo ancora niente su quali temi affronterà. Sarà un nuovo reality show? Non ci resta che attendere.

Mentre altre conduttrici vengono “abbandonate” da Mediaset, come Alessia Marcuzzi che dopo Temptation Island si è ritrovata senza conduzione di nessun programma o Barbara D’Urso che ha dimezzato i programma che la vedono come conduttrice.

Ilary Blasi sa il fatto suo e ormai si è fatta un nome nella conduzione italiana. Con il suo fare temerario è riuscita pure a conquistare la Mediaset che l’ha scelta per una prova tutta nuova. La moglie di Totti è sicuramente al settimo cielo!