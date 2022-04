Grande Fratello Vip 7: arriva la mamma di Belen? Ecco perchè non accadrà

Grande Fratello, Per la mamma di Belen c’è un ostacolo insuperabile, anche se è l’unica in famiglia a non aver mai fatto tv. Cosa è successo

Belen Rodriguez e i suoi: non solo la famosissima showgirl argentina, ma proprio tutta la sua famiglia sembra tagliata a misura per i reality show. Attualmente il padre Gustavo è all’Isola dei Famosi, e fino a pochi giorni fa c’era anche il fratello Jeremias. La sorella Cecilia è stata anch’essa nel reality in Honduras e ha partecipato ad altri reality. A dirla tutta manca proprio lei, Belen, che tuttavia aleggia in trasmissioni di ogni tipo, “benedicendo” di fatto i suoi familiari alle prese con le rispettive esperienze.

Non abbiamo citato la mamma di Belen, Veronica Cozzani, nata nel 1963 e madre dei fratelli Rodriguez. Si era parlato parecchio di lei per una partecipazione a uno dei grandi show di Canale 5, il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi. E non a caso sembrava mancasse soltanto l’annuncio, ma invece non è stato così. Sembra, invece, che la signora Cozzani non parteciperà mai a nessun reality. Ma quale è il motivo? A quanto pare è stata lei stessa, a 58 anni, che non avrebbe voglia di partecipare a nessun reality.

La mamma di Belen al Grande Fratello Vip? Ecco la sua risposta

Il motivo sarebbe la privacy. E’ stata intervistata a “Isola Party”, spiegando che “Non farò mai nessun reality… e il motivo è il bagno”. Proprio così. La donna ha spiegato che tiene molto alla sua privacy. “Il problema è questo perché c’è il problema del bagno e poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno solo per me è un problema che non posso sopportare. Per questo sarò l’unica della mia famiglia che non farà mai un reality“.

E anche quando è stata incalzata ha risposto: “No, non potrei andarci nemmeno con Cecilia (la figlia, ndr) ma per quel problema che ho descritto”. La signora Veronica insiste sul tema: “Per me il bagno è un rituale, non potrei condividerlo e nemmeno farlo in spiaggia o in un buco. L’unica cosa che farei è cucinare”. Insomma, pochi dubbi sul fatto che la signora Rodriguez, di fatto, rifiuta l’ipotesi di partecipare all’Isola o al Grande Fratello con la figlia minore.