Paura, sgomento e preoccupazione, questo è il mood che ha il pubblico dopo l’ultimo episodio accaduto all’Isola dei Famosi. I naufraghi più vip di sempre sono stati presenti ad un evento totalmente inedito. Una concorrente ha avuto un malore, condizione che l’ha costretta a lasciare il reality!

Il malore in piena diretta ha lasciato letteralmente tutti senza parole. Alla fin dei conti, si tratta sempre di un reality nel quale i protagonisti son controllati ed aiutati, qualsiasi sia la loro esigenza. Ma quanto accaduto di fronte alle telecamere non se lo sarebbe assolutamente aspettato nessuno in studio, né tantomeno la conduttrice Ilary Blasi, la quale ha fatto tempestivamente partire i soccorsi.

Non ci sono dubbi sulla popolarità del reality, l’Isola dei Famosi è un format molto amato. Oltre ad avere più versioni nei vari Paesi, è anche una sfida contro sé stessi che gli stessi protagonisti pongono in essere. Lottano per la sopravvivenza, ma anche per conoscere quali sono i propri limiti, e fino a che punto possono arrivare.

Ad oggi, possiamo confermare che quello della concorrente in questione, è stato raggiunto perché il malore in piena diretta lo ha confermato, oltre che sconvolto tutti.

Ecco quanto accaduto e come sono andate le cose in studio.

Isola dei Famosi: la verità sul malore in diretta

Come se non bastasse, l’Isola dei Famosi è un reality ricco di sorprese, c’è proprio tutto. Dalle sfide agli scontri, ma non solo. Nascono anche relazioni, c’è una nuova coppia nella corrente edizione, situazione che ha finito per fare appassionare anche di più i telespettatori, i quali sono in bali degli eventi. L’ultimo sul malore di Laura Maddaloni non può assolutamente passare inosservato, anche perché il pubblico a casa vorrebbe saperne di più, ed ecco qualche dettaglio.

Tutto accade durante la prova della ricompensa, un percorso ad ostacoli da affrontare percorrendolo al di sopra di un palo di legno di pochi centimetri, senza dimenticare che gli ostacoli in questione sono proprio i concorrenti. Fin dall’inizio della prova la Maddaloni sembrava provata, ma ha comunque fatto il suo.

L’obiettivo era quello di ottenere le bistecche che tanto desiderate dai naufraghi, avrebbero rappresentato una bella ricompensa. Alla prova non ha partecipato Carmen di Pietro per via del suo seno che troppo prosperoso avrebbe finito per creare qualche difficoltà a lei stessa. Quindi, per evitare situazioni pericolose è andata avanti la campionessa di judo, ma le cose non sono andate come dovuto.

Alvin, l’inviato speciale, ha chiamato i soccorsi perché Laura ha avuto un piccolo mancamento, forse dovuto agli sforzi e alla stanchezza, ma per questa ragione ha abbandonato l’Isola dei Famosi.

Ciò di cui si è a conoscenza è che il medico ha visitato la donna che sta bene, ma che per questo episodio non potrà continuare la sua avventura nella Palapa più famosa di sempre. Inoltre, ci sono già dei gesti choc, la rivelazione di Guendalina smaschera un concorrente, altro eventi che lascia tutti senza parole.

In attesa di ulteriori cambiamenti e novità, restiamo sintonizzati per non perdere neanche u solo aggiornamento.