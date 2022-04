Completa la sequenza numerica, si tratta di un rompicapo avvincente!

By

Allenarsi quotidianamente con dei rompicapo è una mossa intelligente, soprattutto se tanto si passa tanto tempo davanti a pc o cellulare. Quindi, perché non ti metti in gioco cercando di risolvere la sequenza numerica?

Il rompicapo del giorno ha delle cifre e dei valori che un po’ confondono le idee. Diciamo che questo enigma è un bel mix di calcoli e di logica, perché si tratta di una sequenza numerica molto particolare. Potremmo dire che va al di fuori delle solite operazioni che si è abituati a risolvere. Hai un minuto per dare la risposta corretta, e alla fine dell’articolo, troverai come sempre la soluzione, mettiti in gioco!

Dire di no ai nostri rompicapo è impossibile, perché sono uno più allettante dell’altro! Quello di oggi potrebbe sembrare assurdo da risolvere, ma non è così. Infatti, basta aguzzare l’ingegno, e osservare per bene gli altri calcoli cercando di trovare l’affinità mancante.

L’obiettivo è quello di completare la sequenza numerica mediante le operazioni da svolgere. Già ti ho dato abbastanza indizi, quello che però devi sapere è che dovrai andare al di fuori dei classici schemi conosciuti.

Il tempo passa, hai già trovato la soluzione, oppure sei ancora in alto mare? Scorri l’articolo per conoscere la risposta corretta.

Soluzione del rompicapo numerico, ecco come!

Nel nostro sito non mancano i rompicapo, perché siamo dei veri cultori del genere! Se ti piacciono gli enigmi matematici come quello che ti ho appena proposto, ti consiglio un altro rompicapo numerico con la risoluzione della sequenza corretta. Ovviamente, ogni giochino si risolve in modo diverso, ma potresti allenarti con questi due se vuoi migliorare le tue abilità di calcolo e logica. Se sei rimasto su questa pagina significa che non ami abbandonare le sfide, e di questo ti si deve dare atto. Ecco la soluzione!

Durante l’esplicazione della prova ti ho fornito davvero troppi indizi, infatti ti ho quasi suggerito la risposta corretta. Quando ho affermato che per risolvere i rompicapo di questa tipologia bisogna andare al di fuori degli schemi, significa che non avresti dovuto svolgere i classici calcoli matematici.

La risposta corretta è 46! Ti spiego il perché: ogni valore è composto sia da una somma che da un determinato posizionamento. Nella prima operazione abbiamo 1+3= 34, questo perché si è mantenuta la posizione del numero 3, e lo si lascia nelle decine, mentre l’unità è composta dalla somma da svolgere normalmente.

Stessa cosa da fare in tutte le altre, appunto: 5+2= 27, perché si è lasciato il 2 nelle decine e nelle unità si è posto il risultato di 5+7, e così via in tutti gli altri.

Allora, ci sei arrivato da solo o hai avuto bisogno del mio aiuto finale? Se ti piacciono le sfide, prova un altra tipologia di giochino, ti consiglio il rompicapo dell’immagine e dei dettagli da trovare, è da perdere la testa ma è davvero divertente!

Anche questa sfida è giunta al termine, ci vediamo al prossimo rompicapo.