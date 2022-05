Grande Fratello Vip 7: primo nome bomba per Signorini? Spunta proprio Lei

Una grande star si trasferisce in Italia e alcuni fan del Grande Fratello Vip sono certi che sarà una delle concorrente ufficiali per l’edizione del prossimo settembre

I fan del Grande Fratello Vip già non vedono l’ora che cominci la prossima edizione del GF Vip. La sesta edizione è finita lo scorso 14 marzo, ma già si parla della successiva. A dirla tutta non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il ritorno del grande reality a settembre appare scontato. E chiaramente la curiosità è tutta per il nuovo cast che il factotum Alfonso Signorini sta allestendo per il futuro. Tra gli ultimi nomi che stanno circolando, ce n’è uno che scatena il pubblico più giovane.

Parliamo di una delle protagoniste de “Il Mondo di Patty”, una serie televisiva che accompagnò gli adolescenti di tutto il mondo ed ebbe un grande successo. Tra le protagoniste c’era l’attrice Brenda Asnicar, che interpretava Antonella. Lei era la grande rivale del personaggio principale, Patty per l’appunto. L’attrice si è data al mondo della musica, ma senza ottenere il successo. A quanto si mormora si sta per trasferire in Italia e il Grande Fratello sarebbe un ottimo trampolino di lancio.

Grande Fratello Vip 7, arriva una grande sorpresa? Il nome fa sognare i fan

E quindi, dalle vicende di Antonella e Patty (e i loro continui dispetti), l’attrice potrebbe arrivare sugli schermi di Canale 5. La serie fu molto amata, anche perché aveva una colonna sonora molto “latina” e di grande successo. Sono passati un po’ di anni e ora Brenda vuole ritrovare la propria dimensione, una volta appurato che con la musica non è riuscita a ottenere gli stessi consensi.

L’annuncio di un suo trasferimento in Italia è arrivata direttamente dal suo account ufficiale, e questo i fan ritengano che ci sono tutti gli indizi giusti per un ritorno di lusso nel mondo dello spettacolo. In ogni caso si tratta solo di voci, prevalentemente uscite dal mondo dei social e dei fan. Anzi, a dirla tutta sembra quasi che quella per Brenda sia una vera e propria richiesta dei fan ad Alfonso Signorini.