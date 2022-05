Sei in grado di risolvere un indovinello di logica così contorto?

By

Mettersi in gioco in sfide sempre nuove, è un ottimo modo per testare le proprie capacità. Nell’indovinello di logica del giorno, che è davvero contorto, potrai benissimo sperimentare le tue qualità, specialmente se ti sei già esercitato nei nostri imperdibili rompicapo.

I rompicapo di logica è risaputo che sono i più interessanti, ma anche quelli più famosi. Quello del giorno è contorto, perché la consegna sembra quasi incomprensibile, ma in realtà bisogna soltanto leggerla con più attenzione, soffermandosi maggiormente. Infatti, avrai tre minuti per risolverlo, una grandissima quantità di tempo rispetto a quanto ne hai di solito nelle nostre avvincenti sfide. Allora, che aspetti? L’indovinello è pronto per essere risolto dalle tue capacità.

Innanzitutto, è bene ricordare che la logica è il tuo strumento principale, ma non solo. Si tratta del mezzo che dovrai combinare anche con le tue conoscenze e le informazioni che sei stato in grado di acquisire nel tempo. Inoltre, anche i lampi di genio fanno la differenza, vedrai che la soluzione arriverà quando meno te lo aspetti. Intanto, ti riscrivo in maniera più ordinata la consegna, e tu nel frattempo ragionaci:

“Mangi ogni giorno qualcosa che non semini, non pianti, non allevi. E’ una cosa figlia dell’acqua ma se l’acqua la tocca essa muore.”

Insomma, è bello intricato, ma credimi che la risposta esatta ti lascerà letteralmente senza parole. Allora, ci stai provando? Se scorri l’articolo, troverai la soluzione che tanto stai cercando.

L’indovinello di logica più contorto, ha una soluzione!

Ebbene sì, siamo giunti al verdetto finale! La risposta non è così scontata, ma neanche semplice da dedurre. Questa volta ti ho sottoposto un rompicapo davvero difficile da risolvere, ma sono certa che ce l’avrai fatta anche questa volta. La logica si mischia alla fantasia, infatti la soluzione la puoi trovare soltanto in questo modo.

La risposta corretta è il sale! Sai perché?

La risposta corretta è il sale! Sai perché?

Perché la consegna è così dettagliata da descrivere tutte le caratteristiche di questo minerale, il quale è l'unico e più comune che ha questi dettagli! Arrivarci non era impossibile, ma di certo avresti potuto commettere qualche errore di valutazione.

Svelata la soluzione? Ci vediamo al prossimo giochino, non stiamo più nella pelle nel proportelo.