Un posto al sole anticipazioni: decisione choc di Roberto

Anticipazioni settimanali delle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022. Arrivano grandi e inaspettate sorprese

Un’altra settimana di “Un Posto al Sole” sta per cominciare, e i fan della popolare soap opera di Rai Tre non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in futuro. A partire da quella di domani, saranno tanti i colpi di scena. Si parte con Chiara, che è molto pressata dalla polizia per la sua deposizione. Intanto Lara cerca in ogni modo di allearsi con Fabrizio, perché il suo obiettivo è tenere lontani Ferri e Marina. Raffaele, invece, è sempre più devastato dalla solitudine per la mancanza di Ornella, e cerca una compagnia inattesa.

Infatti, il portiere potrebbe cercare altrove quello che dalla sua famiglia non arriva più. Intanto, le parole di Chiara porteranno delle ripercussioni nei rapporti tra Filippo, Ferri e Marina. Lara, con il suo fare sempre vendicativo, cercherà la complicità di Fabrizio. Per portarselo dalla sua parte gli rivelerà un importante segreto che riguarda cosa prova Marina nei suoi confronti. Roberto, poi, si troverà in una posizione di difficoltà: è molto colpito dalle aspre critiche che Filippo e Marina gli riserveranno per come ha trattato Chiara.

Un posto al Sole, le prossime anticipazioni

A questo punto prenderà una decisione totalmente inaspettata, che spiazzerà il pubblico. A questo punto anche Raffaele si trova in una posizione di difficoltà: non potrà più negare di essere attratto da Elvira, e quindi dovrà decidere. Il rischio è di mettere in pericolo il matrimonio con Ornella. Arriveranno poi le dimissioni di Ferri dalle imprese Petrone, che ridefiniranno i rapporti tra lui, Lara e Marina. Vedremo Alberto che farà un’inaspettata sorpresa a Clara, e lei rimarrà letteralmente senza parole. A questo punto, Guido assisterà a una strana scena tra Sarti e un infermiere.

Possibile che Cerruti sia stato tradito? E infine Rossella proverà a riavvicinarsi con Riccardo, seguendo il consiglio di Nunzio. Intanto, Michele comincerà ad avere dei dubbi su di lui. Anche la storia tra Virginia e Crovi arriverà a un bivio inaspettato, mentre rivedremo ancora Marina opporre resistenza ai suoi sentimenti per Ferri. Intanto, Mariella si proietta sulle vacanze che dovrà fare con Cerruti e Bruno.