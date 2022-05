Lulù Selassiè racconta la sua lunga verità e svela tutti i retroscena sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo: il gesto prima del comunicato.

Lulù Selassiè si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi svelando tutti i retroscena sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Una storia nata nella casa del Grande Fratello Vip e che aveva fatto sognare tutti i fan, ma che nella vita reale, si è arenata dopo poco più di un mese. Ai microfoni di Chi, Lulù ribadisce di aver scoperto del comunicato attraverso i social come i fan della coppia aggiungendo di essere stata spiazzata da un gesto di Manuel che non le ha permesso di avere un confronto faccia a faccia.

Quella di Lulù è la delusione di una ragazza che aveva creduto in una grande storia d’amore e che, insieme a Manuel, inizialmente, sperava di riuscire a superare tutti i problemi con la forza del sentimento. Così, però, non è accaduto.

Lulù Selassiè, la verità sull’addio a Manuel Bortuzzo: “Dopo il comunicato avrei voluto incontrarlo”

Lulù Selassiè tira fuori tutta la propria delusione continuano a proteggere il suo amore per Manuel Bortuzzo. Un amore che, dalle parole della principessa, non è affatto finito. Lulù è ancora innamorata e racconta la delusione, ma anche la sofferenza nel non aver avuto la possibilità di parlare con Manuel di persona dopo il comunicato. “L’ho saputo come voi, ho letto l’agenzia di stampa come tutti quanti“, ha ribadito Lulù ai microfoni di Chi.

“Sì è stato Manuel a lasciarmi. Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp (il giorno precedente al rilascio dell’intervista ndr) e prima mi ha scritto: “Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?”. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”, ha aggiunto.

Lulù parla con la consapevolezza di non poter fare nulla per risolvere la situazione anche se è convinta che l’amore ci sia ancora e spera, un giorno, di poter avere un confronto con lui.

“Perché non abbiamo avuto un confronto? Non può, gli hanno detto di non farlo. Se ci fossimo visti sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e saremmo tornati insieme. Un confronto con lui, sì, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate. E che si amano ancora. anche se non staranno più insieme”, conclude.