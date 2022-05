Oroscopo 4 maggio 2022: al primo posto l’Aquario, all’ultimo la Vergine

Stelle e astri illuminano il firmamento, e le notizie dell’Oroscopo ci sembrano più intense che mai. La ragione è data dai movimenti in corso, i quali stravolgono le giornate di tutti i segni, fortunati e no. La classifica dei top e dei flop del giorno è stata stilata, ma anche le previsioni in corso.

L’Oroscopo del giorno ha delle novità utili per tutti, poiché entra in gioco un transito molto particolare. Si tratta del Sestile Marte-Urano un moto che porta tanta energia, ma dei cambiamenti totalmente inediti ed inaspettati. Così, tra un news e l’altra non possiamo non analizzare quanto accade, specialmente considerando la crescita personale di ognuno. Diamo il via alle danze, le informazioni dal cielo sono sempre ben accette!

Gli occhi al cielo dovrebbero essere sempre riposti, poiché non esiste modo migliore e più sano per arricchire la propria pace interiore. Non che stare in mezzo al prossimo non faccia lo stesso, ma senza dubbio schiarirsi le idee ammirando il manto stellato, è un atto così naturale, che è sempre esistito fin dall’antichità. L’Oroscopo ne ha delle belle per la giornata in atto.

Il Sestile è un transito favorevole per le spinte d’energia e le evoluzioni personali, specialmente quando è animato dal pianeta della lotta, Marte, e da quello della potenza creativa, Urano. Quindi, cosa accadrà?

Diciamo che il maggior effetto sarà proprio quello di percepire un’energia nuova, quasi quella spinta vitale che mancava da un po’, ma con delle sfumature oniriche e illusionistiche che espandono il pensiero su altri orizzonti.

Andare oltre gli schemi non è da tutti, ma senza dubbio è un modo nuovo per mettersi in gioco, anche se tante sfide fanno decisamente paura. La cosa migliore è canalizzare questa forza in direzioni concrete, perché arriveranno delle fortune.

Ecco i fortunati e gli sfortunati della giornata.

Oroscopo: L’Aquario è inarrestabile, finalmente!

La giornata non può essere diversa, solo tanta fortuna per Aquario, Bilancia e Pesci, la squadra di favoriti è composta da due segni d’aria e da uno di fuoco, e le energie sono al massimo. Specialmente per quanto concerne il fronte lavoro, ci sono ottime possibilità di riuscita. Se sei dei Gemelli sei il prossimo al quarto posto che deve assolutamente conoscere delle previsioni sul proprio conto.

L’Aquario è poco condizionato dal Sestile, ma il suo sarcasmo viaggia alla velocità della luce. La creatività in ogni caso non manca sia che si tratti d’amore che di lavoro, quindi sarà abile nello sbrogliare molte situazioni. Consigli: al momento essere sé stessi con tutte le proprie caratteristiche è la cosa migliore che possa fare questo segno, unico nel suo genere.

La Bilancia è anche lei poco influenzata dal transito, ma le cose vanno più che bene, al massimo! L’amore niente di nuovo, ma è sul fronte lavoro che i rapporti e la crescita personale non avrà eguali. Consigli: vivi intensamente questo momento, anche sbagliando, perché è il frutto dei tuoi sforzi, non devi sentirti oppresso, mai.

L’Ariete è il combattente che non viene molto agitato dal moto, ma ha già di per sé tutte le energie per affrontare una giornata di lavoro nella quale molti disagi sono risolti e tutto per una volta sembra essere tranquillo. In amore tutto bene. Consigli: sii forte, sempre, perché le avversità arrivano, ma tu puoi superarle tutte.

All’ultimo posto c’è la Vergine, giornata amara!

La triade di sfortunati non stupisce molto, perché in quest’ultimo periodo non hanno vissuto grandi situazioni. Si tratta di Cancro, Capricorno e Vergine, una triade si segni d’acqua e di terra, tutti poco concentrati sugli obiettivi del momento. Essere più dinamici è necessario, specialmente con gli eventi in arrivo. Se sei dei Pesci sei il quartultimo in lista degli sfortunati del giorno e devi sapere qualcosa di più.

Il Cancro è un po’ già di tono, né il Sestile, né altre situazioni sono a lui favorevoli. Sembra che abbia un attimo perso la rotta e la tranquillità mentale. L’amore delude, perché c’è qualcosa che non va che sta facendo letteralmente perdere la testa a questo segno, mentre al lavoro tutto bene. Consigli: procrastinare e non risolvere le questioni non serve a niente, se c’è qualcosa di importante di cui parlare, è bene farlo prima che sia peggio.

Il Capricorno è ben condizionato dal transito, infatti nonostante sia alla fine della classifica, vivrà e godrà di qualche fortuna. Il punto è che l’intolleranza regna sovrana, e questo segno deve imparare a gestire alcune situazioni, sia che si tratti di lavoro che d’amore. Consigli: concentrarsi sulle priorità e le questioni concrete è un ottimo modo per affrontare le avversità in arrivo, si è pronti come sempre.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno della Vergine che è anche lei destinata a piccole fortune con il moto in corso, ma è sotto un treno per l’umore messo in gioco nelle relazioni di qualsiasi natura, affettuose e professionali. Consiglio: è inutile fare finta di stare bene in mezzo agli altri al momento, forse è meglio starsene per conto proprio.